ЦИК зарегистрировал Игоря Шевченко первым кандидатом в президенты

Бывший министр экологии баллотирует в президенты как самовыдвиженец и в данный момент не состоит ни в одной партии.

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Центризбирком зарегистрировал первого кандидата на пост президента Украины. об этом сообщила пресс-служба ЦИК на своей странице в Facebook.

Им стал бывший министр экологии Игорь Шевченко, уточнили в ведомстве. По результатам очередного заседания ЦИК 4 января под председательством Татьяны Слипачук комиссия утвердила его кандидатуру.

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Свое заявление о самовыдвижении Шевченко подал еще 31 декабря 2018 года, первым из возможных кандидатов. Вместе с заявлением он подал все необходимые документы для регистрации кандидатом, отметили в ЦИК.

В ведомстве добавили, что Игорю Шевченко 47 лет, он имеет высшее образование, проживает в Киеве и возглавляет благотворительную организацию “Успешная Украина“. На данный момент Шевченко не состоит ни в одной партии.

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“Во время заседания комиссии Шевченко было выдано удостоверение кандидата на пост президента Украины установленной формы“, - сообщила пресс-служба.