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ЦИК отказал правозащитнику в регистрации кандидатом в президенты

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Владимир Ратуш не подал документы о залоге в 2,5 млн, написал слишком длинную биографию и допустил неточности в документах.
ЦИК отказал одному кандидату и зарегистрировал четверых представителей других кандидатов в президенты
ЦИК отказал одному кандидату и зарегистрировал четверых представителей других кандидатов в президенты
facebook.com/UACEC

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Правозащитнику Владимиру Ратушу отказали в регистрации в кандидаты в президенты Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба ЦИК.

В пресс-службе уточнили, что Ратуш лично подал заявление о регистрации его кандидатом в президенты вместе с документами. Однако заявление не было засвидетельствовано в установленном законом порядке.

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Кроме того, к нему не были приложены документы о внесении в безналичном порядке на специальный счет ЦИК залога в размере 2,5 млн грн. Кроме того, автобиография кандидата составляет более 2000 знаков, что нарушает требования закона.

“Кроме того, Комиссия обратила внимание на ошибки и неточности, обнаруженные в поданных Ратушем документах“, - отметили в пресс-службе.

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Также ЦИК зарегистрировала во время сегодняшнего заседания уполномоченных представителей четверых кандидатов в президента - С. Юрчика как представителя Сергея Каплина, Б.Марчука как представителя Валентина Наливайченко, И.Петренко как представителя Виталия Скоцика и Л.Зубача как представителя Андрея Садового. 

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Помимо этого, комиссия предоставила организациям “СТОП коррупции“, “Стоп нелегал“, “Центр профессиональной и трудовой реабилитации инвалидов судебной системы“ разрешение официально наблюдать за выборами президента. 

Напомним, ранее ЦИК сообщила о регистрации первого кандидата в президенты. Им стал экс-министр экологии Игорь Шевченко.

 

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Теги: выборы президента, ЦИК, регистрация, кандидаты, отказ
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Комментариев (1)
bertal    04.01.2019, 18:54
Оценка:  0
bertal
А посадить Броварского идиота слабо? Кто этот чмырь? и кому надо было писать про его выдвижение?
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