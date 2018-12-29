ЦИК отказал правозащитнику в регистрации кандидатом в президенты

Владимир Ратуш не подал документы о залоге в 2,5 млн, написал слишком длинную биографию и допустил неточности в документах.

ЦИК отказал одному кандидату и зарегистрировал четверых представителей других кандидатов в президенты facebook.com/UACEC

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Правозащитнику Владимиру Ратушу отказали в регистрации в кандидаты в президенты Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба ЦИК.

В пресс-службе уточнили, что Ратуш лично подал заявление о регистрации его кандидатом в президенты вместе с документами. Однако заявление не было засвидетельствовано в установленном законом порядке.

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Кроме того, к нему не были приложены документы о внесении в безналичном порядке на специальный счет ЦИК залога в размере 2,5 млн грн. Кроме того, автобиография кандидата составляет более 2000 знаков, что нарушает требования закона.

“Кроме того, Комиссия обратила внимание на ошибки и неточности, обнаруженные в поданных Ратушем документах“, - отметили в пресс-службе.

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Также ЦИК зарегистрировала во время сегодняшнего заседания уполномоченных представителей четверых кандидатов в президента - С. Юрчика как представителя Сергея Каплина, Б.Марчука как представителя Валентина Наливайченко, И.Петренко как представителя Виталия Скоцика и Л.Зубача как представителя Андрея Садового.

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Помимо этого, комиссия предоставила организациям “СТОП коррупции“, “Стоп нелегал“, “Центр профессиональной и трудовой реабилитации инвалидов судебной системы“ разрешение официально наблюдать за выборами президента.

Напомним, ранее ЦИК сообщила о регистрации первого кандидата в президенты. Им стал экс-министр экологии Игорь Шевченко.