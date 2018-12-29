Киев не хочет слышать про правила прохода кораблей по Азову - РФ

Оккупационные власти Крыма обвиняют Киев в том, что он взял курс на эскалацию ситуации в Керченском проливе.

Теперь Украину обвиняют в нежелании выполнять правила безопасного прохода по Керченскому проливу EPA/UPG

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Проблем с проходом украинских кораблей в Азовское море нет при условии строгого соблюдения Киевом международных норм и требований судоходства. Об этом заявил “постпред Республики Крым“ при президенте РФ Георгий Мурадов, передают РИА Новости.

“Никаких проблем с проходом в Азовское море для украинских кораблей нет. Нужно просто выполнить определенные процедуры, чтобы не создавать угрозу для прохождения узкого и требующего большой осторожности Керчь-Еникальского канала“, - заверил Мурадов.

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“Постпред“ уверяет, что это “обычные международные правила прохождения такого рода водных пространств“. “Украинские власти этого слышать не хотят, делая заявления, которые ставят под угрозу безопасность в Керченском проливе“, - возмутился Мурадов.

По мнению “постпреда“, Киев взял курс на эскалацию ситуации в Керченском проливе. “Россия свою безопасность под угрозу не позволит ставить никому“, - предупредил он.

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Напомним, ранее член Комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что боится уничтожения украинских военных кораблей в случае организации Киевом их похода через Керченский пролив.