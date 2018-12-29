Порошенко порекомендовал украинцам семь фильмов

В список от главы государства попали фильмы Позывной Бандерас, Отдаленный лай собак, Дикое поле, военная драма Черкассы, Круты 1918, Донбасс, а также Приключения S Николая.

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, какие украинские и иностранные ленты рекомендует к просмотру. Соответствующий пост главы государства в пятницу, 4 января, опубликован в соцсети Facebook.

"В этом году у меня не было много времени на просмотр кино, но несколько картин украинских и иностранных режиссеров все же удалось посмотреть, и я с удовольствием рекомендую их вам", - пишет Порошенко.

В частности, президент отметил документальный фильм датского режиссера Саймона Леренга Вилмонта Отдаленный лай собак, который вошел в шорт-лист кинопремии Оскар.

"Картина о нашем Донбассе, о войне какой она есть. О детской жизни, на границе между уютом родного дома и артиллерийскими обстрелами. Отдаленный лай собак - важное кино об Украине, которое поразило весь мир", - отметил Порошенко.

Президент добавил, что украинские режиссеры в этом году тоже могут похвастаться качественными и патриотическими лентами.

"Мы продолжим возрождать наше кино, и я уверен, украинский кинематограф ждет яркое будущее!" - сказал Порошенко.

Ранее Петр Порошенко назвал свой топ-6 книг и топ-7 украинских песен года.

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