Партия Мураева решила защитить голоса заробитчан

Партия “НАШИ” подала в суд на Центризбирком за закрытие пяти избирательных участков на территории Российской Федерации. Соответствующий иск, как сообщил лидер политсилы Евгений Мураев, был зарегистрирован Шестым апелляционным административным судом 4 января. Как говорится в документе, опубликованном на официальном сайте партии, у ЦИК для подобных решений не было законных оснований, но в результате его действий миллионы украинцев, находящихся на заработках в РФ, не смогут проголосовать на выборах президента.

“Заграничный избирательный округ включает в себя все избирательные участки в других странах, действующие на постоянной основе при дипломатических учреждениях Украины, На территории России, несмотря на пятилетние мантры о войне, ни одно украинское дипучреждение закрыто не было. “Ликвидированные“ участки находятся в здании нашего главного посольства в Москва, в Генконсульствах Украины в Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге, в консульствах Украины в Екатеринбурге и Новосибирске. Пока все указанные учреждения работают, избирательные участки находятся в них законно, оправданно и целесообразно, ведь по словам того же Климкина, в Российской Федерации находится около 2,5 миллионов избирателей“, - подчеркнул Мураев.

Как отмечает истец, в нарушение Закона Украины “О Центральной избирательной комиссии“ решение ЦИК не опирается ни какие-либо факты, ни на судебные решения, в то время, как отсылка к представлению МИД не может быть таким основанием, поскольку оно не обязательно к исполнению для Центризбиркома.

Мураев также отметил, что решение нарушает международные нормы и принципы в области избирательных и политических прав, в частности, Конвенцию о защите прав человека и основных свобод и Международный пакта о гражданских и политических правах. Народный депутат призвал “все политические партии, заинтересованные в сохранении Украины как правового государства“, присоединиться к требованию партии “НАШИ“ и отстоять право украинцев за рубежом на свободное волеизъявление.

“Желание изобразить нечто иное – обычная трусость и жульничество, попытка лишить конституционного права голоса граждан Украины, вынужденных оставить свои дома и уехать на заработки по вине именно этой власти“, - заявил политик и призвал не сократить, а увеличить количество избирательных участков за рубежом.