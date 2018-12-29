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День на Донбассе: один обстрел, один раненый

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Опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе хутора Вильный.
Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных
Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных

Сепаратисты в пятницу с начала суток и до 18.00 один раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции объединенных сил. В результате один украинский военнослужащий получил повреждения, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

"При этом случаев применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, не зафиксировано… Вследствие обстрелов… один военнослужащий объединенных сил получил повреждения", - говорится в сводке пресс-центра на странице в Facebook.

Опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе хутора Вильный на Луганском направлении.

"Украинские военные продолжают надежно контролировать противника на линии столкновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - подчеркнули в пресс-центре штаба ООС.

Ранее  в мисси ОБСЕ заявляли, что сепаратисты продолжают наращивать тяжелое вооружение на Луганском направлении и проводят учения с боевой стрельбой, готовясь к активным боевым действиям на Донбассе.

 

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Теги: донбасс, обстрел, ранение, ситуация на востоке Украины, раненые в АТО, раненые на АТО, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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iseamaster    04.01.2019, 21:31
Оценка:  0
iseamaster
А ведь как мы жили в СССР! Ровнёхонько,без опаски-трудись себе,не ленись и будет тебе счастье! Детки бегали по улице,мы на них радовались,на их дурачества.И никто не задумывался что же будет завтра...
iseamaster    04.01.2019, 21:32
Оценка:  0
iseamaster
Всё было надёжно- вот она семья, вот она работа, вот они твои друзья,по праздникам пузырь на столе и стол полный,который доедали ещё неделю после праздника.Вот так мы жили,молодёжь!А теперь жизнь как у зайца-сегодня жив,а завтра съели...
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