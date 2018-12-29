День на Донбассе: один обстрел, один раненый

Опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе хутора Вильный.

Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных

Сепаратисты в пятницу с начала суток и до 18.00 один раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции объединенных сил. В результате один украинский военнослужащий получил повреждения, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

"При этом случаев применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, не зафиксировано… Вследствие обстрелов… один военнослужащий объединенных сил получил повреждения", - говорится в сводке пресс-центра на странице в Facebook.

Опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе хутора Вильный на Луганском направлении.

"Украинские военные продолжают надежно контролировать противника на линии столкновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - подчеркнули в пресс-центре штаба ООС.

Ранее в мисси ОБСЕ заявляли, что сепаратисты продолжают наращивать тяжелое вооружение на Луганском направлении и проводят учения с боевой стрельбой, готовясь к активным боевым действиям на Донбассе.

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