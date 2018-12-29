Основными нарушениями коррупционного законодательства являются несвоевременно поданные декларации об имуществе и доходах.

Нацполиция с начала 2019 года составила 164 админпротокола в отношении 137 чиновников за правонарушения, связанные с коррупцией Нацполіція

В Украине за три дня нового года (2-4 января) работники полиции за взяточничество задержали девять человек на общую сумму 457 тысяч гривен. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины в пятницу, 4 января.

"Деньги требовали за решение земельных вопросов, выдачу определенных документов, выполнения условий договоров. Суммы неправомерной выгоды колебались от 8 тысяч гривен до 21 тысяч долларов США. Мероприятия по задержанию проходили в Днепропетровской, Закарпатской, Запорожской, Киевской, Львовской, Одесской и Черновицкой областях", - говорится в сообщении.

Кроме того Нацполиция с начала 2019 года составила 164 админпротокола в отношении 137 чиновников за правонарушения, связанные с коррупцией. Так, 13 протоколов были составлены в отношении чиновников областных и районных госадминистраций, 28 – городских и районных советов, 26 – сельских советов, 24 – юридических лиц публичного права, 26 – в отношении других органов исполнительной и государственной власти, шесть – в отношении представителей судебной власти, восемь – против чиновников Государственной фискальной службы, пять – в отношении военнослужащих.

Cмотрите фотогалерею: С начала года за коррупцию задержаны 137 служащих

"Основными нарушениями коррупционного законодательства являются несвоевременно поданные декларации об имуществе и доходах, невнесение изменений (в декларации), например, после приобретения (продажи) недвижимости или получения подарков. То есть чаще всего должностные лица нарушают требования финансового контроля", – отметили в полиции.

Также протоколы составляли за конфликт интересов и совмещение госслужбы с другими видами деятельности.

Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард призвала к международной кооперации в борьбе с коррупцией, которая ежегодно стоит мировой экономике порядка 1,5 триллионов долларов.

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