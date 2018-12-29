Двое украинцев возвращаются домой из плена пиратов – Климкин

Моряки с судов ARK TZE и ANUKET AMBER были захвачены в ноябре 2018 года в территориальных водах Западной Африки.

Министр иностранных дел Павел Климкин сообщил, что из пиратского плена освобождены двое украинских моряков с судов ARK TZE и ANUKET AMBER. Об этом он написал в Twitter вечером 4 января.

"Начинаем 2019-й с хороших новостей: из пиратского плена домой возвращаются двое украинских моряков-членов экипажей судов ARK TZE и ANUKET AMBER. Они являются последними из 12 задержанных украинских моряков, которые удерживались пиратами с прошлого года" – отметил Климкин.

Также министр поблагодарил за проделанную роботу украинских консулов.

Напомним, в конце октября прошлого года в Украину вернулся Валерий Зубицкий - член экипажа теплохода MV Glarus, захваченного пиратами у берегов Нигерии.

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