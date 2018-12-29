Порошенко рассказал о неподкупности Варфоломея
Президент Петр Порошенко отверг обвинения в коррумпированности Константинопольского патриархата, в частности, патриарха Варфоломея. Об этом он cсказал в интервью изданию Ta Nea 4 января.
По словам Порошенко, "в мире нет денег, которые могли бы купить таких людей", как Варфоломей. Он отметил, что из-за этого Кремль пытается исказить мотивы патриарха.
Также украинский лидер заявил, что Варфоломея "следует считать соучредителем новой Украины".
Напомним, что российский президент Владимир Путин обвинил Варфоломея в коррумпированности в ходе своей пресс-конференции.
Позже Варфоломей сказал, что с Порошенко взял за автокефалию для украинской церкви не деньги, а конфеты и шоколад.
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