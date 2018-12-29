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Порошенко рассказал о неподкупности Варфоломея

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Константинопольского патриарха "следует считать соучредителем новой Украины", заявил президент.
Порошенко и Варфоломей
Порошенко и Варфоломей
Пресс-служба президента Украины

Президент Петр Порошенко отверг обвинения в коррумпированности Константинопольского патриархата, в частности, патриарха Варфоломея. Об этом он cсказал в интервью изданию Ta Nea 4 января.

По словам Порошенко, "в мире нет денег, которые могли бы купить таких людей", как Варфоломей. Он отметил, что из-за этого Кремль пытается исказить мотивы патриарха.

Также украинский лидер заявил, что Варфоломея "следует считать соучредителем новой Украины".

Напомним, что российский президент Владимир Путин обвинил Варфоломея в коррумпированности в ходе своей пресс-конференции.

Позже Варфоломей сказал, что с Порошенко взял за автокефалию для украинской церкви не деньги, а конфеты и шоколад.

 

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Теги: церковь, православная церковь, Порошенко, Константинополь, автокефалия, ПЦУ
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Источник: korrespondent.net

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