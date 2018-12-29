Итоги 4 января: Политическая команда Зеленского и мертвая девушка в чемодане

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки .

В Украине выяснили, кто регистрируется в команду руководителя студии Квартал 95 Владимира Зеленского и при каких обстоятельствах в Днепре нашли чемодан с мертвой девушкой. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

У Зеленского рассказали, кто в его президентской команде

По состоянию на 14:00 4 января к команде руководителя студии Квартал 95 Владимира Зеленского, который объявил, что будет баллотироваться в президенты, выразили желание присоединиться около 330 тыс. человек.

В Днепре в мусорном баке нашли чемодан с мертвой девушкой

В мусорном баке возле жилого дома на проспекте Героев в Днепре было обнаружено тело умершей девушки. Тело находилось в чемодане, его нашли в пятницу около 15:00. Погибшей было от 20 до 30 лет, ее личность устанавливается.

В Виннице священники УПЦ МП пришли под ОГА с плакатами

В Виннице митрополиты УПЦ МП пришли вместе с клириками и прихожанами под стены Винницкой ОГА. Акцию протеста сразу после координационного совета устроили митрополиты Ионафан, Варсонофий и Агапит. По их мнению, в Украине сейчас нарушается законодательство о религиозных организациях.

ЦИК отказал правозащитнику в регистрации кандидатом в президенты

Правозащитнику Владимиру Ратушу отказали в регистрации в кандидаты в президенты Украины. В пресс-службе уточнили, что Ратуш лично подал заявление о регистрации его кандидатом в президенты вместе с документами. Однако заявление не было засвидетельствовано в установленном законом порядке.

Киев не хочет слышать про правила прохода кораблей по Азову - РФ

Проблем с проходом украинских кораблей в Азовское море нет при условии строгого соблюдения Киевом международных норм и требований судоходства. Об этом заявил “постпред Республики Крым“ при президенте РФ Георгий Мурадов.

Автошколу, в которой обучалась Зайцева, могут закрыть

В учебном процессе автошколы, в которой обучалась Елена Зайцева (обвиняется в ДТП в Харькове в октябре 2017 года, когда погибли 6 человек), следствие выявило многочисленные нарушения. Автошколе грозит лишение акредитации.

РПЦ останется в Украине - Епифаний

Русская Православная Церковь в Украине будет в дальнейшем существовать. Об этом заявил предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний. Также он отметил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.