Украинские военные уничтожили двух боевиков - ООС
За минувшие сутки боевики трижды нарушили режим прекращения огня.
Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра операции Объединенных сил.
При этом случаев применения вооружения, запрещенного минского соглашениями не зафиксировано.
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Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе хутора Свободный на Луганском направлении и дважды вблизи населенного пункта Водяное на Мариупольском направлении.
За прошедшие сутки ни один военнослужащий Объединенных сил не получил ранений.
В ответ на провокации противника подразделения Объединенных сил применяли дежурные огневые средства.
По данным разведки, 4 января, двое оккупантов погибло и один получил ранения.
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В течение текущих суток враг огонь не открывал. Украинские военные продолжают надежно контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня.
Напомним, 3 января в районе проведения операции Объединенных сил сепаратисты в период с 00:00 до 18:00 среды один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.