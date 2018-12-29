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Украинские военные уничтожили двух боевиков - ООС

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За прошедшие сутки ни один военнослужащий Объединенных сил не получил ранений.
Среди украинских военных потерь нет
Среди украинских военных потерь нет
112.ua

За минувшие сутки боевики трижды нарушили режим прекращения огня.

Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра операции Объединенных сил.

При этом случаев применения вооружения, запрещенного минского соглашениями не зафиксировано.

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Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе хутора Свободный на Луганском направлении и дважды вблизи населенного пункта Водяное на Мариупольском направлении.

За прошедшие сутки ни один военнослужащий Объединенных сил не получил ранений.

В ответ на провокации противника подразделения Объединенных сил применяли дежурные огневые средства.

По данным разведки, 4 января, двое оккупантов погибло и один получил ранения.

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В течение текущих суток враг огонь не открывал. Украинские военные продолжают надежно контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня.

Напомним, 3 января в районе проведения операции Объединенных сил сепаратисты в период с 00:00 до 18:00 среды один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

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Теги: ООС, боевики, оккупанты, Донбасс, обстрелы, ранения, сепаратисты, ВСУ, ситуация на востоке Украины, перемирие, режим тишины
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Комментариев (1)
Letohradek    05.01.2019, 10:20
Оценка:  0
Letohradek
- 2 ссученных - Хорошая новость!
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