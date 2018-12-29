Украинские военные уничтожили двух боевиков - ООС

За прошедшие сутки ни один военнослужащий Объединенных сил не получил ранений.

За минувшие сутки боевики трижды нарушили режим прекращения огня.

Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра операции Объединенных сил.

При этом случаев применения вооружения, запрещенного минского соглашениями не зафиксировано.

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Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе хутора Свободный на Луганском направлении и дважды вблизи населенного пункта Водяное на Мариупольском направлении.

За прошедшие сутки ни один военнослужащий Объединенных сил не получил ранений.

В ответ на провокации противника подразделения Объединенных сил применяли дежурные огневые средства.

По данным разведки, 4 января, двое оккупантов погибло и один получил ранения.

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В течение текущих суток враг огонь не открывал. Украинские военные продолжают надежно контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня.

Напомним, 3 января в районе проведения операции Объединенных сил сепаратисты в период с 00:00 до 18:00 среды один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.