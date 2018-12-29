Омелян: Прекращение жд сообщения с РФ неизбежно

Количество поездок граждан Украины на железнодорожном транспорте в Россию "неумолимо сокращается", подчеркнул министр.

Омелян рассказал о прекращении железнодорожного сообщения с Россией facebook.com/spppilno

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Министр инфраструктуры Владимир Омелян считает, что железнодорожное сообщение Украины с Россией будет непременно прекращено.

Об этом он сказал 4 января в эфире телеканала ZIK.

“Действительно, мы инициировали прекращение железнодорожного сообщения с РФ. Пока что этот вопрос не финализирован на уровне Кабмина“, - сказал он.

Омелян почеркнул, что в 2018 году поток пассажиров в западном направлении был больше, чем в восточном и количество поездок граждан Украины на железнодорожном транспорте в РФ “неумолимо сокращается“.

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“Поэтому оно будет прекращено так или иначе - либо решением правительства, либо по факту никто не будет ездить“, - сказал министр.

Ранее Омелян заявил, что решение относительно запуска через Украину контейнерного поезда Китай-Польша уже финализировано.