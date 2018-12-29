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Омелян: Прекращение жд сообщения с РФ неизбежно

Комментариев: 19
Количество поездок граждан Украины на железнодорожном транспорте в Россию "неумолимо сокращается", подчеркнул министр.
Омелян рассказал о прекращении железнодорожного сообщения с Россией
Омелян рассказал о прекращении железнодорожного сообщения с Россией
facebook.com/spppilno

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Министр инфраструктуры Владимир Омелян считает, что железнодорожное сообщение Украины с Россией будет непременно прекращено.

Об этом он сказал 4 января в эфире телеканала ZIK.

“Действительно, мы инициировали прекращение железнодорожного сообщения с РФ. Пока что этот вопрос не финализирован на уровне Кабмина“, - сказал он.

Омелян почеркнул, что в 2018 году поток пассажиров в западном направлении был больше, чем в восточном и количество поездок граждан Украины на железнодорожном транспорте в РФ “неумолимо сокращается“.

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“Поэтому оно будет прекращено так или иначе - либо решением правительства, либо по факту никто не будет ездить“, - сказал министр.

Ранее Омелян заявил, что решение относительно запуска через Украину контейнерного поезда Китай-Польша уже финализировано. 

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Теги: Украина-Россия, Укрзалізниця, железная дорога, Мининфраструктуры, Владимир Омелян
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (19)
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Vesna_Krasna2    05.01.2019, 11:48
Оценка:  0
Vesna_Krasna2
Наденьте на тынлерли намордник, она все ветки изгадила.
Vesna_Krasna2    05.01.2019, 11:48
Оценка:  0
Vesna_Krasna2
Тындерли.
Boxerogos    05.01.2019, 11:37
Оценка:  0
Boxerogos
Бабуля,ты окончательно отупела от алкоголизма,как и твой нетрезвеющий идол Педя Пьяношенко.Я не писал подобного,так как не поддерживал Януковича и не голосовал за него.Но тебе,несчастной шизофреничке,этого не понять.)))))))))
BROKER666    05.01.2019, 10:56
Оценка:  -5
BROKER666
а чего ордынцы так разбушевались? если направление на каганат реально убыточное, то какой смысл его поддерживать?
farfalle    05.01.2019, 11:15
Оценка:  +1
farfalle
Хазарин, совсем не думаешь о своих гастерах. Они ж вернутся -повесят тебя
ТакТакс    05.01.2019, 10:56
Оценка:  +2
ТакТакс
Срок пребывания чмошика в должности неумолимо сокращается. Его жена с детьми, граждане США. А жд сообщения между ним и семьей как не было так и не будет. А между Украиной и Россией было и будет всегда.
BabaYul    05.01.2019, 10:41
Оценка:  +3
BabaYul
Идиота кусок.
Letohradek    05.01.2019, 10:47
Оценка:  -3
Letohradek
Переживаешь, что не доедешь на расию мыть горшки?
ШтормЗайцев    05.01.2019, 10:36
Оценка:  -5
ШтормЗайцев
Уже сейчас поезда на россию практически не ходят. Так что можно считать, что железными дорогами мы от кремлевской империи зла уже отсоединились . Это прекрасно.
farfalle    05.01.2019, 11:17
Оценка:  0
farfalle
Большая просьба отсоединиться также покупками угля, дизтоплива и удобрений. А также засуньте свой экспорт себе в задницу.
ШтормЗайцев    05.01.2019, 10:36
Оценка:  -4
ШтормЗайцев
Уже сейчас поезда на россию практически не ходят. Так что можно считать, что железными дорогами мы от кремлевской империи зла уже отсоединились . Это прекрасно.
Boxerogos    05.01.2019, 10:28
Оценка:  +2
Boxerogos
Кого ипёт мнение сбитого слабовидящего,контуженного американского недолётчика?Правильно,никого!
Letohradek    05.01.2019, 10:46
Оценка:  -4
Letohradek
Думаешь, твое мнение более авторитетно?
Boxerogos    05.01.2019, 11:07
Оценка:  +1
Boxerogos
Бабушка Виолетта,я украинский гражданин и считаю что подобные вопросы должны решать адекватные люди,а не упоротые неандертальцы-омеляны.И пиши ты хоть под ШтормЗайцев,хоть под Letohradek,но ничего не изменишь.Время твоих проамериканских идолов уходит.
Letohradek    05.01.2019, 11:12
Оценка:  -4
Letohradek
Ты как был тупым бараном в бытность енакиевского зэка, так им и остался ))) Всоси, тупорылое, реванша партии областей не будет! Петр Порошенко продолжит свою работу и после выборов 2019 года.
Boxerogos    05.01.2019, 11:15
Оценка:  +1
Boxerogos
Бабуля,смотри только из памперса своего переполненного не выпрыгни.Конечно твой идол Пёдр продолжит работу.Но на должности ночного сторожа ликёро-водочного завода,где-нибудь в провинции.)))))))))
Letohradek    05.01.2019, 11:20
Оценка:  -1
Letohradek
Тупица, ты в бытность зэка писал, что урке не будет конкурентов ... И где твой зэко-през сейчас? Так, что твои прогнозы смешны!
alex-zol    05.01.2019, 10:12
Оценка:  +3
alex-zol
собака очкастая!
ШтормЗайцев    05.01.2019, 10:38
Оценка:  -3
ШтормЗайцев
Самокритично однако.
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