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Омелян: Прекращение ж/д сообщения с РФ неизбежно

Комментариев: 1
Количество поездок граждан Украины на железнодорожном транспорте в Россию "неумолимо сокращается", подчеркнул министр.
Омелян рассказал о прекращении железнодорожного сообщения с Россией
Омелян рассказал о прекращении железнодорожного сообщения с Россией
facebook.com/spppilno

Министр инфраструктуры Владимир Омелян считает, что железнодорожное сообщение Украины с Россией будет непременно прекращено. Об этом он сказал 4 января в эфире телеканала ZIK.

"Действительно, мы инициировали прекращение железнодорожного сообщения с РФ. Пока что этот вопрос не финализирован на уровне Кабмина", - сказал он.

Омелян почеркнул, что в 2018 году поток пассажиров в западном направлении был больше, чем в восточном и количество поездок граждан Украины на железнодорожном транспорте в РФ "неумолимо сокращается".

"Поэтому оно будет прекращено так или иначе - либо решением правительства, либо по факту никто не будет ездить", - сказал министр.

Ранее Омелян заявил, что решение относительно запуска через Украину контейнерного поезда Китай-Польша уже финализировано. 

Одни убытки. Зачем закрывать ж/д сообщение с РФ

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Теги: Украина-Россия, Укрзалізниця, железная дорога, Мининфраструктуры, Владимир Омелян
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
alex-zol    05.01.2019, 10:12
Оценка:  +2
alex-zol
собака очкастая!
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