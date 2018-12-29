Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В оккупированном Крыму закрыли дорогу из-за угрозы лавин

Комментариев: 0
5-6 января в горах сохраняется угроза схода снежных лавин.
Автодорога через Ай-Петри со стороны Ялты перекрыта
Автодорога через Ай-Петри со стороны Ялты перекрыта
82.mchs.gov.ru

Дорога на гору Ай-Петри на територии оккупированого Крыма закрыта для всех видов транспорта. В регионе сохраняется угроза схода снежных лавин. 

Об этом сообщили в субботу на сайте МЧС России.

Читай также: В Украине сняли ограничения движения на трассах

“Автодорога через Ай-Петри со стороны города Бахчисарай и города Ялта перекрыта для всех видов и категорий автотранспорта запрещающими знаками“, - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что из-за схода четырех лавин общим объемом 800 кубометров порядка 100 автомобилей и 300 человек в пятницу остались на плато Ай-Петри и не смогли самостоятельно спуститься по трассе.

5-6 января в горах сохраняется угроза схода снежных лавин.

“В течении суток 5 и 6 января в Крымских горах ожидается сход метелевых лавин“, - сказано в сообщении.

Читай также: В Турции более 750 сел отрезаны от мира из-за снегопадов

Напомним, на Украину обрушится циклонический вихрь, который будет сопровождаться снегопадами, метелями и гололедом. Больше всего осадков ожидается в Луганской и Донецкой областях. Высота снежного покрова составит от 15 до 20 см, самый толстый слой снега - в 20 см - ожидают в Луганской, Донецкой и Запорожской областях. 

Поделись:
Теги: Крым, Украина, МЧС, Россия, лавины, Ай-Петри
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь