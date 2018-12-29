В оккупированном Крыму закрыли дорогу из-за угрозы лавин

5-6 января в горах сохраняется угроза схода снежных лавин.

Автодорога через Ай-Петри со стороны Ялты перекрыта 82.mchs.gov.ru

Дорога на гору Ай-Петри на територии оккупированого Крыма закрыта для всех видов транспорта. В регионе сохраняется угроза схода снежных лавин.

Об этом сообщили в субботу на сайте МЧС России.

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“Автодорога через Ай-Петри со стороны города Бахчисарай и города Ялта перекрыта для всех видов и категорий автотранспорта запрещающими знаками“, - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что из-за схода четырех лавин общим объемом 800 кубометров порядка 100 автомобилей и 300 человек в пятницу остались на плато Ай-Петри и не смогли самостоятельно спуститься по трассе.

5-6 января в горах сохраняется угроза схода снежных лавин.

“В течении суток 5 и 6 января в Крымских горах ожидается сход метелевых лавин“, - сказано в сообщении.

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Напомним, на Украину обрушится циклонический вихрь, который будет сопровождаться снегопадами, метелями и гололедом. Больше всего осадков ожидается в Луганской и Донецкой областях. Высота снежного покрова составит от 15 до 20 см, самый толстый слой снега - в 20 см - ожидают в Луганской, Донецкой и Запорожской областях.