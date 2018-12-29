Томос для ПЦУ: украинская делегация прибыла в Стамбул

Официальное подписание Томоса начнется 5 января, а 6 января он будет вручен митрополиту Епифанию.

Украинская делегация прибыла в Стамбул для получения Томоса Вселенского Патриарха об автокефалии Православной Церкви Украины.

Об этом на своей странице в Твиттере сообщил Президент Украины Петр Порошенко.

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“Едем к Его Святейшеству Вселенскому Патриарху Варфоломею со словами искренней благодарности от всего украинского народа за историческое решение о предоставлении Томоса Автокефальной Поместной Православной Церкви Украины“, - написал Президент.

В Стамбул прибыл также предстоятель Православной Церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний. Среди членов делегации - спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий, третий президент Украины Виктор Ющенко, министр обороны Степан Полторак.

На 5 января запланирована встреча делегации со Вселенским Патриархом Варфоломеем. В рамках визита также состоится встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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Участники делегации примут участие в церемонии подписания Томоса и в молитве в Патриаршем храме Св.Георгия. По завершению процедуры подписания Томоса прозвучат заявления: Вселенского Патриарха Варфоломея, Митрополита Киевского и всея Украины Епифания, президента Украины Порошенко.

6 января Порошенко, Парубий и члены делегации примут участие в Церемонии вручения Томоса, Божественной Литургии, а также в Церемонии освящения воды в заливе “Золотой Рог“. Кроме этого, члены делегации посетят могилу украинского политического деятеля Владимира Мурского на Католическом кладбище.

Напомним, Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний 7 января совершит Божественную литургию в соборе Святой Софии, она начнется в 10 утра.