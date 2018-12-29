Томос для ПЦУ: украинская делегация прибыла в Стамбул
Украинская делегация прибыла в Стамбул для получения Томоса Вселенского Патриарха об автокефалии Православной Церкви Украины.
Об этом на своей странице в Твиттере сообщил Президент Украины Петр Порошенко.
Читай также: Варфоломей напомнил поместным церквям о Судном дне и призвал признать ПЦУ
“Едем к Его Святейшеству Вселенскому Патриарху Варфоломею со словами искренней благодарности от всего украинского народа за историческое решение о предоставлении Томоса Автокефальной Поместной Православной Церкви Украины“, - написал Президент.
В Стамбул прибыл также предстоятель Православной Церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний. Среди членов делегации - спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий, третий президент Украины Виктор Ющенко, министр обороны Степан Полторак.
На 5 января запланирована встреча делегации со Вселенским Патриархом Варфоломеем. В рамках визита также состоится встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Читай также: Парубий вслед за Порошенко и Епифанием собрал в Стамбул делегацию
Участники делегации примут участие в церемонии подписания Томоса и в молитве в Патриаршем храме Св.Георгия. По завершению процедуры подписания Томоса прозвучат заявления: Вселенского Патриарха Варфоломея, Митрополита Киевского и всея Украины Епифания, президента Украины Порошенко.
6 января Порошенко, Парубий и члены делегации примут участие в Церемонии вручения Томоса, Божественной Литургии, а также в Церемонии освящения воды в заливе “Золотой Рог“. Кроме этого, члены делегации посетят могилу украинского политического деятеля Владимира Мурского на Католическом кладбище.
Напомним, Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний 7 января совершит Божественную литургию в соборе Святой Софии, она начнется в 10 утра.
Так я с казламордго поржать прише и порадоваться за Украину))))))))))))))))
Идиот никто и не должен признавать. Это все равно что твои родители тебя не признают но это не значит что ты не будешь их маленьким идиотиком!
Потому что только такие придурки как ты не знают что у кацапов не церква а секта КГБ созданая Сралиным держать баранов в стойле!
а на каком основании передали кацапам???
)))Ну ты и идиот)))))))))))
Иди чеченам контрибуцию плати муслимский скот!
Молитесь своим ФСБэшным сектантам и Чеченам без Украины!
Чеченам платите контребуцию будете и Украине платить!