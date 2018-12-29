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Томос для ПЦУ: украинская делегация прибыла в Стамбул

Спецтема: Автокефальная церковь
Комментариев: 50
Официальное подписание Томоса начнется 5 января, а 6 января он будет вручен митрополиту Епифанию.
Члены делегации примут участие в Церемонии вручения Томоса
Члены делегации примут участие в Церемонии вручения Томоса
twitter.com/poroshenko

Украинская делегация прибыла в Стамбул для получения Томоса Вселенского Патриарха об автокефалии Православной Церкви Украины.

Об этом на своей странице в Твиттере сообщил Президент Украины Петр Порошенко.

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“Едем к Его Святейшеству Вселенскому Патриарху Варфоломею со словами искренней благодарности от всего украинского народа за историческое решение о предоставлении Томоса Автокефальной Поместной Православной Церкви Украины“, - написал Президент.

В Стамбул прибыл также предстоятель Православной Церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний. Среди членов делегации - спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий, третий президент Украины Виктор Ющенко, министр обороны Степан Полторак.

На 5 января запланирована встреча делегации со Вселенским Патриархом Варфоломеем. В рамках визита также состоится встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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Участники делегации примут участие в церемонии подписания Томоса и в молитве в Патриаршем храме Св.Георгия. По завершению процедуры подписания Томоса прозвучат заявления: Вселенского Патриарха Варфоломея, Митрополита Киевского и всея Украины Епифания, президента Украины Порошенко.

6 января Порошенко, Парубий и члены делегации примут участие в Церемонии вручения Томоса, Божественной Литургии, а также в Церемонии освящения воды в заливе “Золотой Рог“. Кроме этого, члены делегации посетят могилу украинского политического деятеля Владимира Мурского на Католическом кладбище.

Напомним, Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний 7 января совершит Божественную литургию в соборе Святой Софии, она начнется в 10 утра.

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Теги: Порошенко, Томос, автокефалия, ПЦУ, Турция, церковь
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Комментариев (52)
Отсортировать по дате Вниз
doc1    05.01.2019, 12:01
Оценка:  -2
doc1
Україна переможе! Геть моска льську гидоту за прорєбрик!
П    05.01.2019, 12:01
Оценка:  +1
П
Да, седьмого января гундяю придется вызывать проктолога из поликлиники ФСБ. Пуканы у ватников трещат.
Kostos    05.01.2019, 12:00
Оценка:  -2
Kostos
Мокши, а де ваш томос? Шотакое? Какжыжтак? Ахахахаха
RetRiveR    05.01.2019, 12:03
Оценка:  0
RetRiveR
Учи историю православного мира, одноклеточное, реально как можно быть таким болваном.
doc1    05.01.2019, 11:58
Оценка:  -2
doc1
Почему кацапы у которых нет Томоса решили что они могут решать кому его давать?))))
П    05.01.2019, 11:55
Оценка:  0
П
"В Стамбул прибыл также предстоятель Православной Церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний." Слово "также" как то нелепо звучит.
doc1    05.01.2019, 11:56
Оценка:  -2
doc1
На сепарском БМ по другому не будет!
doc1    05.01.2019, 11:52
Оценка:  0
doc1
Справедливость она есть! Бог все видит казламордые! Платите муслимам контрибуции пока они вас там на болт не нахлабучили!
RetRiveR    05.01.2019, 11:55
Оценка:  -2
RetRiveR
А в чем справедливость? В том что секту никто не признает? Тогда да.
doc1    05.01.2019, 11:56
Оценка:  -1
doc1
Кцап то что ты никто мы и так знаем и твое признание нам не нужно!
RetRiveR    05.01.2019, 11:57
Оценка:  -1
RetRiveR
По сути можешь что-то возразить? Нет!
doc1    05.01.2019, 11:57
Оценка:  -1
doc1
По сути можешь что то сказать?
RetRiveR    05.01.2019, 12:02
Оценка:  -1
RetRiveR
Говорю по сути, твоя автофекалия на данный момент никем не признана в православном мире и ей это не светит.
doc1    05.01.2019, 12:03
Оценка:  0
doc1
Повторяю по сути КАЦАПЫ НИКТО ЧТО БЫ НАМ НУЖНО БЫЛО ИХ ПРИЗНАНИЕ!
RetRiveR    05.01.2019, 11:47
Оценка:  -2
RetRiveR
Варфоломей признав сектантов, сам стал таковым, хотя его интерес понять можно, прибрать к рукам часть приходов, это неплохо.
doc1    05.01.2019, 11:49
Оценка:  +1
doc1
так чего у тебя так пердак трещит по швам наоборот надо радоваться )))???
RetRiveR    05.01.2019, 11:50
Оценка:  -3
RetRiveR
У меня? По моему это ты бесишься в бессильной злобе, что твою секту никто не признает и не признает, так и будешь в иудовой церкви поклоны бить.
doc1    05.01.2019, 11:52
Оценка:  +1
doc1
Придурок я католик)))))))))))
RetRiveR    05.01.2019, 11:54
Оценка:  -4
RetRiveR
Тогда не лезь свои свиным рылом в калашный ряд, католик.
Хитрый-Лис    05.01.2019, 11:54
Оценка:  +1
Хитрый-Лис
Не обращай внимание на козломордое существо. Сей клоВун понятия не имеет о первом завете Моисею
doc1    05.01.2019, 11:55
Оценка:  -1
doc1
RetRiveR
Так я с казламордго поржать прише и порадоваться за Украину))))))))))))))))
RetRiveR    05.01.2019, 11:56
Оценка:  -1
RetRiveR
Свидомые шароварники так обижаются, что их автофекалию все сектой называют, а по сути ничего возразить не могут.
doc1    05.01.2019, 11:57
Оценка:  -1
doc1
Если твой гундяй не перестанет вые..ся то сектой которую отлучат от МАТЕРИНСКОЙ церкви станете скоро вы!
RetRiveR    05.01.2019, 12:00
Оценка:  -1
RetRiveR
От какой материнской, ты реально амеба, не понимаешь вообще о чем речь идет?
doc1    05.01.2019, 12:02
Оценка:  -1
doc1
Все тупой ты скучный не знаешь о чем речь сиди гугли!
RetRiveR    05.01.2019, 11:43
Оценка:  -2
RetRiveR
Ни одна поместная церковь не спешит признавать этот выкидыш Потрошенко.
doc1    05.01.2019, 11:46
Оценка:  0
doc1
Кацапы вы такие потешные, вижу как у вас пердаки рэпают так весело становится!
RetRiveR    05.01.2019, 11:48
Оценка:  -2
RetRiveR
Ну давай просвети, кто признал ПЦУ? Кроме Варфоломеюшки-иуды?
doc1    05.01.2019, 11:50
Оценка:  +2
doc1
RetRiveR
Идиот никто и не должен признавать. Это все равно что твои родители тебя не признают но это не значит что ты не будешь их маленьким идиотиком!
RetRiveR    05.01.2019, 11:53
Оценка:  -4
RetRiveR
Да? Это кто тебе такое сказал? Такие вопросы решаются всеобщим православным собором, и никак не одним Варфоломеем, и если тебе не важно признание так зачем вообще тогда томос просили?
doc1    05.01.2019, 11:55
Оценка:  0
doc1
Если томос ничего не значет тогда чего ты так очко рвешь? Может покажешь кацапский Томос?)))
RetRiveR    05.01.2019, 11:58
Оценка:  0
RetRiveR
Так это ты же тут усираешься, что вам не важно ничье признание, смотри свой пост выше, недоразвитое ты животное.
doc1    05.01.2019, 12:00
Оценка:  -1
doc1
Прид урок ваша моск альская секта НИКТО что бы давать кому то свои признаия! То что вы большие не значит что вы Великие!!!
Хитрый-Лис    05.01.2019, 11:46
Оценка:  +1
Хитрый-Лис
Поместная сект от КГБ в ярости?
RetRiveR    05.01.2019, 11:48
Оценка:  -4
RetRiveR
Причем здесь КГБ, ты совсем дебил?
doc1    05.01.2019, 11:53
Оценка:  +1
doc1
RetRiveR
Потому что только такие придурки как ты не знают что у кацапов не церква а секта КГБ созданая Сралиным держать баранов в стойле!
RetRiveR    05.01.2019, 11:59
Оценка:  0
RetRiveR
Так ваш же Филаретка был агентом КГБ а теперь типа ваш патриарх, как так?
doc1    05.01.2019, 12:00
Оценка:  0
doc1
Так твой гундяй до сих пор мацор кгб!
doc1    05.01.2019, 11:48
Оценка:  0
doc1
Кстати идиот, Томос НЕ ДАЛИ, а ВОЗОБНОВИЛИ! Чувствуешь разницу?
RetRiveR    05.01.2019, 11:49
Оценка:  -3
RetRiveR
Да ты шо? И кому же его возобновили и на каком основании?
doc1    05.01.2019, 11:51
Оценка:  0
doc1
RetRiveR
а на каком основании передали кацапам???
RetRiveR    05.01.2019, 11:42
Оценка:  -3
RetRiveR
Это как-то изменит ситуацию? Так называемая ПЦУ как была никем не признанной сектой, так ей и останется.
doc1    05.01.2019, 11:43
Оценка:  +1
doc1
точно не признана никем тоесть кацапами, а то что кацапы никто и так все знаю)) Иди казламордый методичку смени, а то уже и так опозорился!
RetRiveR    05.01.2019, 11:45
Оценка:  -2
RetRiveR
Речь даже ни о России, ни одна поместная церковь не признала эту автофекалию, так что радуйся дальше.
doc1    05.01.2019, 11:46
Оценка:  -2
doc1
RetRiveR
)))Ну ты и идиот)))))))))))
Media-sapiens    05.01.2019, 11:48
Оценка:  -1
Media-sapiens
Иди переписывай письмо турецкому султану в челобитную, холуйское отродье...
doc1    05.01.2019, 11:54
Оценка:  0
doc1
RetRiveR
Иди чеченам контрибуцию плати муслимский скот!
doc1    05.01.2019, 11:38
Оценка:  +2
doc1
Прощай немытая Рабсия страна жлобов и дураков!!!
Молитесь своим ФСБэшным сектантам и Чеченам без Украины!
Чеченам платите контребуцию будете и Украине платить!
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