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Рабинович: Только Медведчук может договориться с Россией о мире в Украине

Комментариев: 15
Рабинович: Только Медведчук может договориться с Россией о мире в Украине

Об этом в эфире авторской программы “Кто кому Рабинович“ на телеканале “112 Украина“ заявил народный депутат, лидер “Оппозиционной платформы - За життя“ Вадим Рабинович.

По его словам, для установления мира в Украине и старта экономического развития страны, к власти должна прийти способная команда во главе с представителями нынешней объединенной оппозиции.

“И Юрий Бойко, и Вадим Рабинович – не идеальные президенты для нашей страны. Но сегодня нужны люди, которые иначе, чем власть, видят механизмы экономические. Которые иначе смотрят на развитие мира“, - заявил лидер “За життя“.

Рабинович напомнил, что следующий президент страны в первую очередь должен остановить войну. Без этого, по мнению Рабиновича, нельзя остановить коллапс в экономике, не говоря уже о развитии страны.

“Кто это может сегодня сделать? Это может сделать член нашей команды – человек, который в нашей партии отвечает за данное направление: Виктор Медведчук“, - отметил парламентарий.

Этот человек, продолжил Рабинович, готов работать на установление мира в Украине. Только нужно для этого дать ему необходимые полномочия.

“Дайте ему попробовать. Дайте ему полномочия. Если вы боитесь, что он слишком пророссийский, то для этого у нас есть целый ряд политиков, которые явно не пророссийские. Мы ими усилим его, но дайте попробовать. Дайте предложить обществу решение вопроса. Самое главное, что с ним может и хочет разговаривать Россия“, - резюмировал Вадим Рабинович.

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Комментариев (16)
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donizete    05.01.2019, 12:04
Оценка:  0
donizete
Уже был Медвед в ответе за освобождение военнопленных - за 2018 никого не вернул. Классно договорился. Талант!
Boxerogos    05.01.2019, 11:56
Оценка:  -1
Boxerogos
Синий Педя будет держаться за власть до последнего,ведь на войне этот педepacт чумной зарабатывает гораздо больше чем на своих кондитерских биоотходах.Но ему ничего не поможет,его время сочтено.
Хитрый-Лис    05.01.2019, 11:49
Оценка:  +1
Хитрый-Лис
Типа монгол из улуса Крым вернет
nvk1945    05.01.2019, 11:46
Оценка:  -2
nvk1945
Зачем нам с кем то договариваться пусть лучше карамельные херои в своих акопах сидят и наслаждаются жизнью)))))
donizete    05.01.2019, 12:02
Оценка:  +1
donizete
Farfalle - опять русская шляпа вернулась! С праздниками тебя! Как Шпиль в этом году?
Ruspidor    05.01.2019, 11:24
Оценка:  +5
Ruspidor
Ниxyя себе, вот это заява! Совсем страх потерял, холоп, только путин может договориться о мире в Украине!
farfalle    05.01.2019, 11:29
Оценка:  -4
farfalle
Ты с окопа пишешь, мудло тупое?
Kostos    05.01.2019, 11:35
Оценка:  +1
Kostos
не, тока ты с окопа пишешь, воЕн-домохазяйка
ВосставшийИзБана    05.01.2019, 11:08
Оценка:  +8
ВосставшийИзБана
Та не! Сдать Украину с потрохами может любой предатель. А после обнародования деталей дела Стуса все знают, что Медведчук легко и просто даже душу дьяволу продаст.
Kostos    05.01.2019, 11:05
Оценка:  +4
Kostos
Татышо!
Letohradek    05.01.2019, 10:52
Оценка:  +7
Letohradek
Когда между хлебом и свободой народ выбирает хлеб, он в конце концов теряет все, в том числе и хлеб
– БАНДЕРА Степан Андреевич
farfalle    05.01.2019, 11:18
Оценка:  -7
farfalle
Хаха, хазарин о какой-то свободе мычит))))
Церковью управляет Турция, армией - Америка, финансами -ЕС
Ruspidor    05.01.2019, 11:25
Оценка:  +2
Ruspidor
Ну значит все заeбиcь, если все так, как ты пишешь!
farfalle    05.01.2019, 11:29
Оценка:  -5
farfalle
Тебя, мудaчка, вообще не спрашивали. Соси, не отвлекайся, пидoрoк
BROKER666    05.01.2019, 11:29
Оценка:  +1
BROKER666
та хоть чёрт лысый, лишь бы не масковский каганат...
Kostos    05.01.2019, 11:38
Оценка:  +1
Kostos
Вафле, НЕраб мокшанский, ты и твоё семейство платит дань кадыровцам. Помни об этом НЕраб, пля
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