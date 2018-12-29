Рабинович: Только Медведчук может договориться с Россией о мире в Украине

Об этом в эфире авторской программы “Кто кому Рабинович“ на телеканале “112 Украина“ заявил народный депутат, лидер “Оппозиционной платформы - За життя“ Вадим Рабинович.

По его словам, для установления мира в Украине и старта экономического развития страны, к власти должна прийти способная команда во главе с представителями нынешней объединенной оппозиции.

“И Юрий Бойко, и Вадим Рабинович – не идеальные президенты для нашей страны. Но сегодня нужны люди, которые иначе, чем власть, видят механизмы экономические. Которые иначе смотрят на развитие мира“, - заявил лидер “За життя“.

Рабинович напомнил, что следующий президент страны в первую очередь должен остановить войну. Без этого, по мнению Рабиновича, нельзя остановить коллапс в экономике, не говоря уже о развитии страны.

“Кто это может сегодня сделать? Это может сделать член нашей команды – человек, который в нашей партии отвечает за данное направление: Виктор Медведчук“, - отметил парламентарий.

Этот человек, продолжил Рабинович, готов работать на установление мира в Украине. Только нужно для этого дать ему необходимые полномочия.

“Дайте ему попробовать. Дайте ему полномочия. Если вы боитесь, что он слишком пророссийский, то для этого у нас есть целый ряд политиков, которые явно не пророссийские. Мы ими усилим его, но дайте попробовать. Дайте предложить обществу решение вопроса. Самое главное, что с ним может и хочет разговаривать Россия“, - резюмировал Вадим Рабинович.