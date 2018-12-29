Порошенко и Епифаний отбыли в Стамбул за Томосом

Вселенскому патриарху, тем временем, доставили текст-оригинал грамоты о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.

Президент Петр Порошенко вылетел в Стамбул, где 6 января главе Православной церкви Украины Епифанию будет вручен томос об автокефалии ПЦУ. Об этом президент написал в Facebook 5 января.

"Для меня большая честь вместе с новоизбранным предстоятелем Православной церкви Украины митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием отбыть в Стамбул, где завтра произойдет долгожданное событие", - написал он.

Порошенко назвал предстоящее событие "новой эрой в истории мирового православия".

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Тем временем, Вселенскому патриарху привезли текст-оригинал Томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины. Документ доставил иеромонах Лука, иконописец и каллиграф, передает ТСН.

Текст каллиграфически оформлен на пергаменте с благословения игумена Ксенофонтського монастыря на Афоне, архимандрита Алексея.

В воскресенье, на праздник Богоявления, во время Божественной литургии Патриарх передаст Томос митрополиту Епифанию.

Ранее Епифаний рассказал, что Православная церковь Украины получит статус патриархата только когда ее признают другие поместные церкви.

15 декабря объединительный собор учредил единую поместную церковь Украины и избрал ее руководителя.

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