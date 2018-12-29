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Порошенко и Епифаний отбыли в Стамбул за Томосом

Комментариев: 6
Вселенскому патриарху, тем временем, доставили текст-оригинал грамоты о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.
Порошенко и Епифаний
Порошенко и Епифаний
Пресс-служба президента Украины

Президент Петр Порошенко вылетел в Стамбул, где 6 января главе Православной церкви Украины Епифанию будет вручен томос об автокефалии ПЦУ. Об этом президент написал в Facebook 5 января.

"Для меня большая честь вместе с новоизбранным предстоятелем Православной церкви Украины митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием отбыть в Стамбул, где завтра произойдет долгожданное событие", - написал он.

Порошенко назвал предстоящее событие "новой эрой в истории мирового православия". 

РПЦ готова к диалогу с Константинополем

Тем временем, Вселенскому патриарху привезли текст-оригинал Томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины. Документ доставил иеромонах Лука, иконописец и каллиграф, передает ТСН.

Текст каллиграфически оформлен на пергаменте с благословения игумена Ксенофонтського монастыря на Афоне, архимандрита Алексея.

В воскресенье, на праздник Богоявления, во время Божественной литургии Патриарх передаст Томос митрополиту Епифанию.

Ранее Епифаний рассказал, что Православная церковь Украины получит статус патриархата только когда ее признают другие поместные церкви.

15 декабря объединительный собор учредил единую поместную церковь Украины и избрал ее руководителя.

 

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Теги: православная церковь, Порошенко, Стамбул, Константинополь, автокефалия, ПЦУ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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nvk1945    05.01.2019, 11:37
Оценка:  -1
nvk1945
Слово то какое "отбыли" - афтар ты лучий))))
Boxerogos    05.01.2019, 11:22
Оценка:  -4
Boxerogos
Алкоголик со своим придворным попом такие смешные!
Ruspidor    05.01.2019, 11:29
Оценка:  +2
Ruspidor
Русских пердаков горенье неспешно наблюдаю я,
Сие природы дивное явленье лишь отрожает скщность бытия...
Boxerogos    05.01.2019, 11:46
Оценка:  0
Boxerogos
Перед зеркалом стоишь,пuдорочек?))))))))))))
ТакТакс    05.01.2019, 11:10
Оценка:  -5
ТакТакс
!)?
Letohradek    05.01.2019, 11:22
Оценка:  +3
Letohradek
Обтекай ватоголовая паскуда
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