Порошенко и Эрдоган обсудили пути освобождения украинцев из тюрем в России

Президенты двух стран отметили положительную динамику торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также рост взаимных туристических потоков.

Президент Украины Петр Порошенко и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров в Стамбуле обсудили пути укрепления стратегического партнерства, усиления координации взаимодействия на международной арене, перспективы заключения двустороннего соглашения о зоне свободной торговли, а также меры для освобождения незаконно заключенных украинских граждан из российских тюрем.

Об этом сообщает Петр Порошенко на своей странице в Фейсбук.

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“Особое внимание было уделено мерам с целью освобождения незаконно заключенных украинских граждан из российских тюрем, а также обеспечения прав граждан Украины, в том числе крымских татар, на территории Крыма в условиях российской оккупации“, - сообщили в администрации президента.

Глава государства также высоко оценил неизменную поддержку Турцией суверенитета и территориальной целостности нашего государства и поблагодарил за соавторство Турецкой Республики в принятой в декабре 2018-го резолюции Генеральной ассамблеи ООН по осуждению милитаризации российской стороной Крыма и Азова.

Президенты двух стран отметили положительную динамику торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также рост взаимных туристических потоков.

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Напомним, Украинская делегация прибыла в Стамбул для получения Томоса Вселенского Патриарха об автокефалии Православной Церкви Украины.