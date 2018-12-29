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Порошенко и Эрдоган обсудили пути освобождения украинцев из тюрем в России

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Президенты двух стран отметили положительную динамику торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также рост взаимных туристических потоков.
Президент Украины Петр Порошенко и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Украины Петр Порошенко и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
facebook.com/petroporoshenko

Президент Украины Петр Порошенко и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров в Стамбуле обсудили пути укрепления стратегического партнерства, усиления координации взаимодействия на международной арене, перспективы заключения двустороннего соглашения о зоне свободной торговли, а также меры для освобождения незаконно заключенных украинских граждан из российских тюрем. 

Об этом сообщает Петр Порошенко на своей странице в Фейсбук.

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“Особое внимание было уделено мерам с целью освобождения незаконно заключенных украинских граждан из российских тюрем, а также обеспечения прав граждан Украины, в том числе крымских татар, на территории Крыма в условиях российской оккупации“, - сообщили в администрации президента.

Глава государства также высоко оценил неизменную поддержку Турцией суверенитета и территориальной целостности нашего государства и поблагодарил за соавторство Турецкой Республики в принятой в декабре 2018-го резолюции Генеральной ассамблеи ООН по осуждению милитаризации российской стороной Крыма и Азова.

Президенты двух стран отметили положительную динамику торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также рост взаимных туристических потоков.

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Напомним, Украинская делегация прибыла в Стамбул для получения Томоса Вселенского Патриарха об автокефалии Православной Церкви Украины.

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Теги: Турция, Украина, Эрдоган, Порошенко, тюрьма, политзаключенные
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Комментариев (1)
nvk1945    05.01.2019, 13:31
Оценка:  0
nvk1945
А хрячело всё пути обсуждает, а путь Кривой Рог- Николаев уепан не хочешь обсудить?
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