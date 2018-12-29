Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Подписание Томоса для ПЦУ: видео-трансляция

Комментариев: 5
После божественной литургии грамота будет передана предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию.

В Стамбуле 5 января проходит церемония официального подписания Томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины Вселенским патриархом Варфоломеем. 

6 января после божественной литургии грамота будет передана предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию. На следущий день Томос разместят в Софии Киевской, где 15 декабря объединительный собор учредил единую поместную церковь Украины и избрал ее руководителя.

В Стамбул на подписание Томоса для Украины, кроме Епифания и президента Петра Порошенко, прибыли председатель Верховной Рады Андрей Парубий, третий президент Виктор Ющенко и министр обороны Степан Полторак.

РПЦ готова к диалогу с Константинополем

Издание Радио Свобода ведет онлайн с места пописания Томоса для Украины:

Порошенко, тем временем, уже встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, с которым обсудил политические и торговые отношения между странами. Также поднимался вопрос Крыма.

Пресс-служба президента Украины

Ранее Епифаний рассказал, что Православная церковь Украины получит статус патриархата только когда ее признают другие поместные церкви.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: православная церковь, Порошенко, онлайн трансляция, Константинополь, томос, автокефалия, ПЦУ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (7)
Отсортировать по дате Вниз
СоМнение    05.01.2019, 13:27
Оценка:  -1
СоМнение
Константинопольская церковь все более заслуживает названия - Стамбульская. К сожалению раскол переносится уже на всю Вселенскую Православную Церковь. Для УПЦ в духовном плане ничего не изменилось, да вероятно гонение усилится, храмы будут отжимать. Но церковь уже это переживала - переживем и сейчас
Kostos    05.01.2019, 13:31
Оценка:  0
Kostos
Утипути Так роися у той же стамбульской церкви патриаршество выдавила. Скромно забыло, ботище?
СоМнение    05.01.2019, 13:33
Оценка:  0
СоМнение
Бесноватые порохоботы постоянно твердят про волшебный томос. Запомните, томос от Стамбула это это лишь признание ранее не признаваемых православных церквей Филарета и Макария и включение их в сой состав. Главное - признание этой новой церкви ВСЕМИ законными православными церквями.
Kostos    05.01.2019, 12:43
Оценка:  -2
Kostos
тамос ниправильный, фонарь ниправильный, секта стамбульская, униаты, никтонипризнал, придатели Ахахахахха Тока на роисе фсё-прифсё правильное и харошее
Kostos    05.01.2019, 12:36
Оценка:  -1
Kostos
Ща начнется Да, мокши?
Trampik    05.01.2019, 12:39
Оценка:  0
Trampik
Згорів сарай, гори і хата.
Trampik    05.01.2019, 12:55
Оценка:  0
Trampik
у нас вже є фалоіметатор
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь