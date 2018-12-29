В Украине не исключили провокаций от РФ на фоне получения Томоса

Климкин призывает быть бдительными, сконцентрированными и сплоченными.

В период, когда автокефальная поместная Православная Церковь Украина получает Томос от Вселенского Патриарха Варфоломея, не исключены провокации России.

Об этом заявили министр иностранных дел Украины Павел Климкин и министр обороны Степан Полторак, находясь с визитом в Стамбуле, передает УНН.

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“Безусловно, они (РФ) планируют. И это я говорю не для того, чтобы повысить градус эмоций, безусловно, это будет. Мы должны быть бдительными и главное - сконцентрированными и сплоченными“, - сказал Климкин, отвечая на вопрос о том, стоит ли после получения Украиной Томоса ожидать провокаций от РФ.

По словам министра, если украинцы будут сплоченными, “никоим образом своими провокациями нас не разбалансируют“.

В то же время министр обороны Украины Степан Полторак также не исключил возможности провокации со стороны РФ против Украины на фоне предоставления Томоса для ПЦУ.

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“Россия против последних лет провоцирует и проводит агрессию против Украины. В последнее время их активность в отношении провокаций против Украины значительно увеличилоась, и, конечно, в наш адрес поступает информация о возможности провокаций со стороны РФ, но мы ее отслеживаем и реагируем соответственно“, - отметил министр.

Напомним, Украинская делегация прибыла в Стамбул для получения Томоса Вселенского Патриарха об автокефалии Православной Церкви Украины.