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В Украине не исключили провокаций от РФ на фоне получения Томоса

Комментариев: 1
Климкин призывает быть бдительными, сконцентрированными и сплоченными.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
УНИАН

В период, когда автокефальная поместная Православная Церковь Украина получает Томос от Вселенского Патриарха Варфоломея, не исключены провокации России. 

Об этом заявили министр иностранных дел Украины Павел Климкин и министр обороны Степан Полторак, находясь с визитом в Стамбуле, передает УНН.

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“Безусловно, они (РФ) планируют. И это я говорю не для того, чтобы повысить градус эмоций, безусловно, это будет. Мы должны быть бдительными и главное - сконцентрированными и сплоченными“, - сказал Климкин, отвечая на вопрос о том, стоит ли после получения Украиной Томоса ожидать провокаций от РФ.

По словам министра, если украинцы будут сплоченными, “никоим образом своими провокациями нас не разбалансируют“.

В то же время министр обороны Украины Степан Полторак также не исключил возможности провокации со стороны РФ против Украины на фоне предоставления Томоса для ПЦУ.

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“Россия против последних лет провоцирует и проводит агрессию против Украины. В последнее время их активность в отношении провокаций против Украины значительно увеличилоась, и, конечно, в наш адрес поступает информация о возможности провокаций со стороны РФ, но мы ее отслеживаем и реагируем соответственно“, - отметил министр.

Напомним, Украинская делегация прибыла в Стамбул для получения Томоса Вселенского Патриарха об автокефалии Православной Церкви Украины. 

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Теги: Украина, Климкин, Полторак, МИД, Минобороны, РФ
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Комментариев (1)
flacon9havi    05.01.2019, 13:20
Оценка:  +1
flacon9havi
ДЕ ЦАПСЬКИЙ ТОМОС ?
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