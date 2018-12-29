Варфоломей подписал Томос об автокефалии для ПЦУ

Официальная передача документа митрополиту Епифанию состоится завтра.

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В Стамбуле в Патриаршем храме Святого Георгия состоялось подписание Томоса для Православной церкви в Украине Вселенским патриархом Варфоломеем,

Об этом сообщает УНН.

Подписанию Томоса предшествовала молитва в Патриаршем храме Св. Георгия.

Сейчас ожидается обращение Вселенского Патриарха Варфоломея митрополита Киевского и всея Украины Епифания и Президента Украины Порошенко.

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От Украины для получения Томоса, кроме митрополита Епифания прибыли председатель Верховной Рады Андрей Парубий и президент Украины Петр Порошенко.

Ожидается, что передача Томоса состоится завтра, 6 января, в 8.30. Сразу после этого будет проведен праздничную молитву.

Варфоломей подписал Томос для ПЦУ скриншот

Напомним, Украинская делегация прибыла в Стамбул для получения Томоса Вселенского Патриарха об автокефалии Православной Церкви Украины.