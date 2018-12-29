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Варфоломей подписал Томос об автокефалии для ПЦУ

Спецтема: Автокефальная церковь
Комментариев: 37
Официальная передача документа митрополиту Епифанию состоится завтра.
Варфоломей подписал Томос для ПЦУ
Варфоломей подписал Томос для ПЦУ
twitter.com/cerkva_info

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В Стамбуле в Патриаршем храме Святого Георгия состоялось подписание Томоса для Православной церкви в Украине Вселенским патриархом Варфоломеем,

Об этом сообщает УНН.

Подписанию Томоса предшествовала молитва в Патриаршем храме Св. Георгия.

Сейчас ожидается обращение Вселенского Патриарха Варфоломея митрополита Киевского и всея Украины Епифания и Президента Украины Порошенко.

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От Украины для получения Томоса, кроме митрополита Епифания прибыли председатель Верховной Рады Андрей Парубий и президент Украины Петр Порошенко.

Ожидается, что передача Томоса состоится завтра, 6 января, в 8.30. Сразу после этого будет проведен праздничную молитву.

Варфоломей подписал Томос для ПЦУ
Варфоломей подписал Томос для ПЦУ
скриншот

Напомним, Украинская делегация прибыла в Стамбул для получения Томоса Вселенского Патриарха об автокефалии Православной Церкви Украины. 

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Теги: Томос, автокефалия, Варфоломей, ПЦУ, Епифаний
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Комментариев (37)
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direktor_b    05.01.2019, 15:03
Оценка:  0
direktor_b
Це надзвичайно важлива подія для України,не звертайте уваги на руських шакалів які гавкають від злості...
Женек    05.01.2019, 14:44
Оценка:  -2
Женек
Только смысла в этом томосе , если его никто признавать не хочет кроме старого безумца Варфоломея
shurag    05.01.2019, 14:52
Оценка:  0
shurag
Никто это те кто сами никто ..Ответ - мокшань
shurag    05.01.2019, 14:55
Оценка:  +2
shurag
а это никто это те кто сами никто ..Ответ - мокшань сектантская
alex-zol    05.01.2019, 14:35
Оценка:  -3
alex-zol
Свинопасы, в одну шеренгу становись! Смирно! Слава святому томасу-джериусу!!!!
shurag    05.01.2019, 14:54
Оценка:  +2
shurag
свинорылый пёс,колхозник, не пускай брызги,ватничек,козломордый, мышибрат, лучше скажи слава ху*лу!!!!
Kostos    05.01.2019, 14:30
Оценка:  +1
Kostos
Мокши, вы даже проиграть по-людски не умеете
fkrfyfan    05.01.2019, 14:17
Оценка:  -6
fkrfyfan
Видимо только благодаря по"носу об автофекалии доходы от отданной в слепой траст фабрики увеличились у педи в 82 раза!
shurag    05.01.2019, 14:18
Оценка:  +2
shurag
какой ты знаток, а у ху*ла какой не знаешь?
Хитрый-Лис    05.01.2019, 14:32
Оценка:  -1
Хитрый-Лис
У Вас диарея? Смекту попробуй
alex-zol    05.01.2019, 14:16
Оценка:  -5
alex-zol
В Стамбул вместе с официальными лицами получать Томос прилетел криминальный авторитет из Днепра
shurag    05.01.2019, 14:18
Оценка:  +1
shurag
трещит пукан у тебя
shurag    05.01.2019, 14:21
Оценка:  -1
shurag
подтяни кардан
shurag    05.01.2019, 14:57
Оценка:  +1
shurag
кардан прикрути, рот вычисти
Kostos    05.01.2019, 14:14
Оценка:  -1
Kostos
Слабенько, мышибратья Как-то всё равно, беСагня
alex-zol    05.01.2019, 14:11
Оценка:  -2
alex-zol
О как подгорает у ПЦУ шников))))))
shurag    05.01.2019, 14:13
Оценка:  +2
shurag
подгорает у вас мокшаносектантов
medved3558    05.01.2019, 14:10
Оценка:  +1
medved3558
иди скульптурки из говна слепи- может полегчает
Хитрый-Лис    05.01.2019, 14:16
Оценка:  +1
Хитрый-Лис
Уже кабанчика слеплен Житель Шологонского наслега Горного района Аркадий Васильев слепил из навоза символ будущего года — кабана. ))))))))))
fkrfyfan    05.01.2019, 14:10
Оценка:  -6
fkrfyfan
Так шароварные бандерлоги теперь могут не платить за комуналку по новым тарифам?
shurag    05.01.2019, 14:12
Оценка:  0
shurag
так ватные власологи теперь могут завидовать нам, иначе не строчили бы тут разную хрень
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