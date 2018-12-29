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В РПЦ прокомментировали подписание Томоса для Украины

Комментариев: 34
В Стамбуле состоялось подписание томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине.
Пресс-секретарь патриарха Московского и Всея Руси Александр Волков
Пресс-секретарь патриарха Московского и Всея Руси Александр Волков
pravoslavie.ru

Российская православная церковь заявляет, что подписанием томоса для украинской церкви патриарх Варфоломей “окончательно оторвал себя от мирового православия“.

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Об этом сказал ТАСС пресс-секретарь патриарха Московского и Всея Руси священник Александр Волков, комментируя подписанный Константинопольским патриархом Варфоломеем томос для Православной церкви Украины.

“Патриарх Варфоломей сегодня окончательно оторвал себя от мирового православия, вступив в раскол“, - сказал он.

По словам Волкова, “подписание томоса ничтожно с точки зрения канонов и трагично для Варфоломея и его сторонников, подписавших сегодня свою духовную капитуляцию“.

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Напомним, Украинская делегация прибыла в Стамбул для получения Томоса Вселенского Патриарха об автокефалии Православной Церкви Украины. 

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Теги: церковь, автокефалия, томос, РПЦ, ПЦУ
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Комментариев (35)
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ummon    05.01.2019, 16:30
Оценка:  0
ummon
'По словам Волкова, “подписание томоса ничтожно с точки зрения канонов'
Это их слова теперь ничтожны. Ибо нелегитимные
bimba09    05.01.2019, 16:25
Оценка:  +3
bimba09
Ну капец, РПЦ - это "мировое православие", идущее на йух.
Boxerogos    05.01.2019, 16:03
Оценка:  -2
Boxerogos
Забавный пuдорок,ты слишком убог и туп даже по сравнению с Виолеттой.)))))))))))
Kostos    05.01.2019, 16:06
Оценка:  -2
Kostos
А по сравнению с Просцакком, Пердаторром и Антиябись?
fkrfyfan    05.01.2019, 16:01
Оценка:  -3
fkrfyfan
В начале после переворота выбрали так называемым президентом вечно пьяного хряка, а теперь став самыми бедными радуются что стали приходом турецкого патриархата с по"носом
BROKER666    05.01.2019, 15:59
Оценка:  -5
BROKER666
шо там ордынцы желчью плевались по-поводу непатриаршей церкви? - "...для постоянного хранения выдается этот Патриарший и Синодальный Томос..." (из перевода томоса)
Boxerogos    05.01.2019, 15:56
Оценка:  -10
Boxerogos
Не верьте кремлёвским посипакам,рассказывающим что мы самые бедные в Европе!На самом деле мы самые богатые!Ведь мы в тени!Все без исключения пенсионеры получают минимальную пенсию на бумаге,а пять пенсий средних получают"чёрным налом".И со всеми остальными бюджетниками так же!Нет-Кремлю!))))))))
Kostos    05.01.2019, 16:01
Оценка:  -1
Kostos
мо-ло-дец начал хорошо, не разменивайся на детали
Media-sapiens    05.01.2019, 16:01
Оценка:  -7
Media-sapiens
фигасе тебя несет...
от кого черным налом?
те, у кого дети/внуки батрачат за евро/доллары?
так это уже не все...
или Варфоломей им шлет черный нал?
Kostos    05.01.2019, 16:03
Оценка:  0
Kostos
да-да... такой чооорный нал... из Стамбула
Boxerogos    05.01.2019, 15:50
Оценка:  -4
Boxerogos
Пuдорок,я продолжаю с тебя потешаться!Попрыгай ещё с аккаунта на аккаунт,поминуси в бессильной злобе,я очень люблю смеяться с хyecocoв,типа тебя.)))))))))
Kostos    05.01.2019, 15:52
Оценка:  +2
Kostos
"виолетта" тебе
Kostos    05.01.2019, 15:44
Оценка:  +1
Kostos
Мышибатья! Мыши жилаем Украине тока дабра и працвитания! Правда-правда
Kostos    05.01.2019, 15:43
Оценка:  -1
Kostos
Бумага на томосе ни-пра-виль-на-я! Тока на роисе бумага правильная и харошия!
Kostos    05.01.2019, 15:41
Оценка:  0
Kostos
украинский томос самый ниправильный из фсех томосов! правда-правда вот если бы полковник гундяй выписал томос - это да
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