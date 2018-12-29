В РПЦ прокомментировали подписание Томоса для Украины
Российская православная церковь заявляет, что подписанием томоса для украинской церкви патриарх Варфоломей “окончательно оторвал себя от мирового православия“.
Читай также: Порошенко рассказал о неподкупности Варфоломея
Об этом сказал ТАСС пресс-секретарь патриарха Московского и Всея Руси священник Александр Волков, комментируя подписанный Константинопольским патриархом Варфоломеем томос для Православной церкви Украины.
“Патриарх Варфоломей сегодня окончательно оторвал себя от мирового православия, вступив в раскол“, - сказал он.
По словам Волкова, “подписание томоса ничтожно с точки зрения канонов и трагично для Варфоломея и его сторонников, подписавших сегодня свою духовную капитуляцию“.
Читай также: Варфоломей подписал Томос об автокефалии для ПЦУ
Напомним, Украинская делегация прибыла в Стамбул для получения Томоса Вселенского Патриарха об автокефалии Православной Церкви Украины.
Это их слова теперь ничтожны. Ибо нелегитимные
от кого черным налом?
те, у кого дети/внуки батрачат за евро/доллары?
так это уже не все...
или Варфоломей им шлет черный нал?