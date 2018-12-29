В РПЦ прокомментировали подписание Томоса для Украины

В Стамбуле состоялось подписание томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине.

Российская православная церковь заявляет, что подписанием томоса для украинской церкви патриарх Варфоломей “окончательно оторвал себя от мирового православия“.

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Об этом сказал ТАСС пресс-секретарь патриарха Московского и Всея Руси священник Александр Волков, комментируя подписанный Константинопольским патриархом Варфоломеем томос для Православной церкви Украины.

“Патриарх Варфоломей сегодня окончательно оторвал себя от мирового православия, вступив в раскол“, - сказал он.

По словам Волкова, “подписание томоса ничтожно с точки зрения канонов и трагично для Варфоломея и его сторонников, подписавших сегодня свою духовную капитуляцию“.

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Напомним, Украинская делегация прибыла в Стамбул для получения Томоса Вселенского Патриарха об автокефалии Православной Церкви Украины.