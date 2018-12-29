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На Рождество о безопасности возле храмов будут заботиться 17 тыс правоохранителей

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Наиболее многочисленные религиозные службы предположительно состоятся во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Днепропетровской областях.
Созданы дополнительные следственно-оперативные группы
Созданы дополнительные следственно-оперативные группы
npu.gov.ua

Безопасность и порядок во время культовых служб по случаю Рождества Христова по всей территории государства будут охранять более 17 000 правоохранителей, участие в мероприятиях примут около 4,6 млн граждан. 

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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“Планируется, что богослужения по случаю Рождества Христова пройдут во всех регионах государства в более 14 тысячах культовых сооружениях. Участие в них прогнозируемо примут около 4,6 млн граждан“, - отметили в полиции.

Как отмечается, прогнозируемо наиболее многочисленные религиозные службы состоятся во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Днепропетровской областях.

“Силы и средства Нацполиции готовы к обеспечению общественного порядка и безопасности граждан... Наша цель - чтобы все наши граждане провели религиозные праздники в полной безопасности“, - сказал первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

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“Публичную безопасность и порядок во время культовых служб на территории всей страны будет обеспечивать более 17 000 правоохранителей - полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины“, - добавили в полиции.

Дополнительно в рождественскую ночь на автодорогах и улицах населенных пунктов правопорядок будут обеспечивать около 6 000 полицейских и нацгвардийцив.

Кроме того, созданы дополнительные следственно-оперативные группы, наряды патрульной полиции. Подразделения кинологической службы переведены на круглосуточный режим работы

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Также накануне Рождества культовые сооружения, где пройдут богослужения, продолжают проверять полицейские-взрывотехники. Ситуационный центр Нацполиции и всех территориальных подразделений полиции переведены на чрезвычайный режим работы.

Напомним, на Рождество в Киеве изменится график движения общественного транспорта.

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Теги: Рождество, ГСЧС, церковь, храм, граждан, полиция
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Комментариев (1)
fkrfyfan    05.01.2019, 16:09
Оценка:  -1
fkrfyfan
А чего это в католических областях галицаи будут праздновать православное Рождество? С 25 декабря пить остановиться не могут?
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