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Опубликован неофициальный перевод Томоса

Комментариев: 14
В сеть попал текст подписанного Вселенским Патриархом Варфоломеем Томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.
Опубликован перевод текста подписанного Патриархом Варфоломеем Томоса о предоставлении автокефалии ПЦУ
Опубликован перевод текста подписанного Патриархом Варфоломеем Томоса о предоставлении автокефалии ПЦУ

Опубликован текст подписанного Вселенским Патриархом Варфоломеем Томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины. Его в субботу, 5 января, на своей странице в соцсети Twitter обнародовал посол Украины в Турции Андрей Сибига.

"Перевод подписанного вселенским патриархом Варфоломеем в присутствии президента Украины Петра Порошенко и его жены госпожи Марины и митрополита Киевского и всей Украины патриаршего и синодального Томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины", - прокомментировал он. 

Текст размещен на трех страницах, он подписан Варфоломеем и восемью митрополитами.

В документе, в частности, отмечается: "Наша Святая Христова Большая Церковь благословляет и провозглашает Православную Церковь Украины Автокефальной.

Таким образом такое решенное и рассужденное и в радости оповещенное вам от уважаемого Центра Православия было соборно утверждено, для постоянного хранения выдается этот Патриарший и Синодальный Томос,.. врученный в точной и идентичной копии Блаженнейшему предстоятелю Святейшей Церкви Украины, кир Епифанию и Его Превосходительству Президенту страны господину Петру Порошенко, для вечного доказательства и постоянного представления. Года две тысячи девятнадцатого, месяца января, 6 числа, индиктиона 12".

 

Напомним, 6 января после божественной литургии грамота будет передана предстоятелю ПЦУ. На следущий день Томос разместят в Софии Киевской, где 15 декабря объединительным собором была учреждена единая поместная церковь Украины.

 

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Теги: православная церковь, посол, томос, ПЦУ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (14)
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fkrfyfan    05.01.2019, 16:14
Оценка:  -5
fkrfyfan
Главное что в присутствии марины. Теперь он точно каноничен.
Kostos    05.01.2019, 16:18
Оценка:  +3
Kostos
а чернила тожы ниправильные!
ummon    05.01.2019, 16:28
Оценка:  +1
ummon
'Главное что в присутствии марины'
главное, что теперь на месяц полыхание перда##в у ваты обеспечено)
fkrfyfan    05.01.2019, 16:10
Оценка:  -3
fkrfyfan
А хряк там свою подпись поставил?
Kostos    05.01.2019, 16:13
Оценка:  +1
Kostos
а шо, и гундяй должен??
Колишній-східняк    05.01.2019, 15:59
Оценка:  -1
Колишній-східняк
Пусть МП еще раз пороется в архивах представит что-либо подобное в доказательство своей каноничности.
Kostos    05.01.2019, 16:12
Оценка:  -1
Kostos
В 1589-1590 годах Вселенский Патриарх Иеремия просто нормализовал ситуацию, подняв эту кафедру на патриаршее достоинство, при том, что было разрешено Московском архиерею называться «патриархом», при условии, что он должен был поминать патриарха Вселенского и считать его «как своего главу и первого»
Kostos    05.01.2019, 16:13
Оценка:  +1
Kostos
«Интересно подчеркнуть, что никогда не было дарования Православной Церкви в России Томоса об автокефалии!
Kostos    05.01.2019, 16:14
Оценка:  +1
Kostos
Священнослужитель подчеркнула, что автокефалия РПЦ была самопровозглашенной: митрополита Иону избрали в 1448 году в Москве без разрешения Константинополя.
Колишній-східняк    05.01.2019, 16:14
Оценка:  +1
Колишній-східняк
нормализовал? а где бомажка?
Kostos    05.01.2019, 16:17
Оценка:  +2
Kostos
по идее где-то на мокше бамага есть.
Колишній-східняк    05.01.2019, 16:21
Оценка:  +2
Колишній-східняк
тогда он должен патриарха Вселенского считать за своего главу и первого, а не становиться в позу
Kostos    05.01.2019, 16:32
Оценка:  0
Kostos
Да, должен. По факту кацапы в те времена выдавили патриаршество, НО с условием почитания за главу вселенского патриарха.
BROKER666    05.01.2019, 15:58
Оценка:  -2
BROKER666
шо там ордынцы желчью плевались по-поводу непатриаршей церкви? "для постоянного хранения выдается этот Патриарший и Синодальный Томос"
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