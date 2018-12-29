Опубликован неофициальный перевод Томоса

В сеть попал текст подписанного Вселенским Патриархом Варфоломеем Томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.

Опубликован текст подписанного Вселенским Патриархом Варфоломеем Томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины. Его в субботу, 5 января, на своей странице в соцсети Twitter обнародовал посол Украины в Турции Андрей Сибига.

"Перевод подписанного вселенским патриархом Варфоломеем в присутствии президента Украины Петра Порошенко и его жены госпожи Марины и митрополита Киевского и всей Украины патриаршего и синодального Томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины", - прокомментировал он.

Текст размещен на трех страницах, он подписан Варфоломеем и восемью митрополитами.

В документе, в частности, отмечается: "Наша Святая Христова Большая Церковь благословляет и провозглашает Православную Церковь Украины Автокефальной.

Таким образом такое решенное и рассужденное и в радости оповещенное вам от уважаемого Центра Православия было соборно утверждено, для постоянного хранения выдается этот Патриарший и Синодальный Томос,.. врученный в точной и идентичной копии Блаженнейшему предстоятелю Святейшей Церкви Украины, кир Епифанию и Его Превосходительству Президенту страны господину Петру Порошенко, для вечного доказательства и постоянного представления. Года две тысячи девятнадцатого, месяца января, 6 числа, индиктиона 12".

Переклад підписаного Вселенським Патріархом Варфоломієм І у присутності Президента України Петра Порошенка та його дружини пані Марини та Митрополита Київського та усієї України Патріаршого і Синодального #Томос|у про надання автокефалії Православній церкві України pic.twitter.com/3aQCT86NfM — Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) 5 січня 2019 р.

Напомним, 6 января после божественной литургии грамота будет передана предстоятелю ПЦУ. На следущий день Томос разместят в Софии Киевской, где 15 декабря объединительным собором была учреждена единая поместная церковь Украины.

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