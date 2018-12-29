Порошенко наградил патриарха Варфоломея орденом

Президент Петр Порошенко наградил Вселенского патриарха Варфоломея орденом За заслуги I степени.

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Украинский лидер Пётр Порошенко наградил константинопольского патриарха Варфоломея, ранее подписавшего томос об автокефалии новой церковной структуры страны - Православной церкви Украины - орденом За заслуги I степени.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Отмечается, что награда вручена “за выдающийся личный вклад Его Святейшества в развитие автокефальной поместной Православной Церкви Украины, повышение авторитета православия в мире, многолетнюю деятельность по утверждению идеалов духовности, милосердия и межконфессионального согласия“.

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Вселенский патриарх, в свою очередь, вручил Порошенко памятную медаль - крест Панагия Паммакаристос.

Президент также пригласил патриарха Варфоломея с визитом в Украину.

Напомним, в Стамбуле в Патриаршем храме Святого Георгия состоялось подписание Томоса для Православной церкви в Украине Вселенским патриархом Варфоломеем.