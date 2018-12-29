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Порошенко наградил патриарха Варфоломея орденом

Спецтема: Автокефальная церковь
Комментариев: 6
Президент Петр Порошенко наградил Вселенского патриарха Варфоломея орденом За заслуги I степени.
Вселенский патриарх вручил Порошенко памятную медаль
Вселенский патриарх вручил Порошенко памятную медаль
president.gov.ua

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Украинский лидер Пётр Порошенко наградил константинопольского патриарха Варфоломея, ранее подписавшего томос об автокефалии новой церковной структуры страны - Православной церкви Украины - орденом За заслуги I степени.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Отмечается, что награда вручена “за выдающийся личный вклад Его Святейшества в развитие автокефальной поместной Православной Церкви Украины, повышение авторитета православия в мире, многолетнюю деятельность по утверждению идеалов духовности, милосердия и межконфессионального согласия“.

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Вселенский патриарх, в свою очередь, вручил Порошенко памятную медаль - крест Панагия Паммакаристос.

Президент также пригласил патриарха Варфоломея с визитом в Украину.

Напомним, в Стамбуле в Патриаршем храме Святого Георгия состоялось подписание Томоса для Православной церкви в Украине Вселенским патриархом Варфоломеем.

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Теги: Варфоломей, награда, орден, Порошенко, церковь, автокефалия
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Комментариев (6)
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Ruspidor    05.01.2019, 17:35
Оценка:  -3
Ruspidor
Порох - вперёд!
Русских в жoпy eбёт!

Порох - наш президент!
Русские жрут свой экскримент!

Порох за мир!
Выeбeт русских до дыр!
ВладиславII    05.01.2019, 17:41
Оценка:  0
ВладиславII
Одного пид0ра уже до дыр... вон как раскукарекался!
ВладиславII    05.01.2019, 17:30
Оценка:  0
ВладиславII
ДНо.
ВладиславII    05.01.2019, 17:31
Оценка:  0
ВладиславII
Орден хоть шоколадный? Если нет, то и толку от него немного....
barakuda*777    05.01.2019, 17:25
Оценка:  +1
barakuda*777
Медальку получил ,крест Панагия Паммакаристос.?Она не спасает за "заслуги"
Хюндай    05.01.2019, 17:17
Оценка:  +4
Хюндай
Нарешті дочекалися,далі буде.
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