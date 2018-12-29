Под Киевом случилось тройное ДТП с участием авто полиции

На Житомирской трассе столкнулись Porsche, Volkswagen и Skoda. Информации о пострадавших нет.

На Житомирской трассе под Киевом, возле села Мрия, случилась тройная авария с участием полицейского автомобиля. Об этом в субботу, 5 января, сообщает Киев Оперативный.

Отмечается, что столкнулись Porsche, Volkswagen и Skoda. В настоящее время информация о том, как именно случилась ДТП, пока отсутствует, как и информация о пострадавших.

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