Под Киевом случилось тройное ДТП с участием авто полиции
На Житомирской трассе столкнулись Porsche, Volkswagen и Skoda. Информации о пострадавших нет.
На Житомирской трассе под Киевом, возле села Мрия, случилась тройная авария с участием полицейского автомобиля. Об этом в субботу, 5 января, сообщает Киев Оперативный.
Отмечается, что столкнулись Porsche, Volkswagen и Skoda. В настоящее время информация о том, как именно случилась ДТП, пока отсутствует, как и информация о пострадавших.
Cмотрите фотогалерею: Под Киевом случилось тройное ДТП с участием авто полиции
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