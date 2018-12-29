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Обнародовали текст подписанного Патриархом Варфоломеем Томоса

Спецтема: Автокефальная церковь
Комментариев: 4
Автокефальная Церковь Украина признает главой Святейший Апостольский и Патриарший Вселенский Престол.
Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ
Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ
twitter.com/andrii_sybiha

В сети обнародовали текст подписанного Вселенским Патриархом Варфоломеем Томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.

Его обнародовал посол Украины в Турции Андрей Сибига.

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“Перевод подписанного Вселенским Патриархом Варфоломеем I в присутствии Президента Украины Петра Порошенко и его жены госпожи Марины и митрополита Киевского и всей Украины Патриаршего и Синодального Томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины“, - подписал он соответствующий документ в Twitter.

В документе, в частности указано: “... Наша Святая Христова Большая Церковь благословляет и провозглашает Православную Церковь Украины Автокефальной“.

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“...Таким образом такое решенное и рассужденное и в радости оповещенное вам от уважаемого Центра Православия было соборно утверждено, для постоянного хранения выдается этот Патриарший и Синодальный Томос,.. врученный в точной и идентичной копии Блаженнейшему предстоятелю Святейшей Церкви Украины, кир Епифанию и Его Превосходительству Президенту страны господину Петру Порошенко, для вечного доказательства и постоянного представления. Года две тысячи девятнадцатого, месяца января, 6 числа, индиктиона 12“, - говорится в документе.

При этом советник Президента Ростислав Павленко заявил, что официальный перевод будет “очень скоро“.

“Свершилось! Томос об автокефалии (независимости) Православной Церкви Украины подписано Вселенским Патриархом Варфоломеем в присутствии Президента Украины Петра Порошенко, предстоятеля Украинской Православной Церкви митрополита Епифания, многочисленной украинской делегации. Перед тем Томос было зачитан на греческом с амвона. Официальный перевод - очень скоро. Ни одна из страшилок-фейков не сбылась. Томос о независимости Украинской Церкви подписан! Завтра - вручение. История вершится на наших глазах“, - написал Павленко в Facebook.

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Фотографию Томоса для Православной церкви Украины, который 5 января подписал Вселенский патриарх Варфоломей, обнародовали в сети.

Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ
Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ
twitter.com/andrii_sybiha
Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ
Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ
twitter.com/andrii_sybiha
Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ
Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ
twitter.com/andrii_sybiha

Напомним, в Стамбуле в Патриаршем храме Святого Георгия состоялось подписание Томоса для Православной церкви в Украине Вселенским патриархом Варфоломеем.

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Теги: церковь, Автокефалия, Патриарх Варфоломей, Томос
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Комментариев (4)
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fkrfyfan    05.01.2019, 17:40
Оценка:  -4
fkrfyfan
Президент - алкаш, спикер - со справкой, что дебил, премьер - без высшего образования, генпрокурор - без юридического образования и церковь в подчинении у стамбульского патриархата. Из страны сделали какой то цирк для всего мира, такого больше не найдёшь
Григорич    05.01.2019, 17:35
Оценка:  -2
Григорич
Интересная независимость... Митрополит ПЦУ признает главным патриарха стамбульского...Да в общем так же как и президент признает главным вашингтонский обком )) От яка вона украинська незалежность...халопская..
Ruspidor    05.01.2019, 17:28
Оценка:  +1
Ruspidor
Порох - вперёд!
Русских в жoпy eбёт!

Порлх - наш президент!
Русские жрут свой экскримент!

Порлх за мир!
Выeбeт русских до дыр!
fitt@r    05.01.2019, 17:31
Оценка:  -2
fitt@r
порхатый ваш призидент
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