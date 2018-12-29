Обнародовали текст подписанного Патриархом Варфоломеем Томоса
В сети обнародовали текст подписанного Вселенским Патриархом Варфоломеем Томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.
Его обнародовал посол Украины в Турции Андрей Сибига.
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“Перевод подписанного Вселенским Патриархом Варфоломеем I в присутствии Президента Украины Петра Порошенко и его жены госпожи Марины и митрополита Киевского и всей Украины Патриаршего и Синодального Томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины“, - подписал он соответствующий документ в Twitter.
В документе, в частности указано: “... Наша Святая Христова Большая Церковь благословляет и провозглашает Православную Церковь Украины Автокефальной“.
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“...Таким образом такое решенное и рассужденное и в радости оповещенное вам от уважаемого Центра Православия было соборно утверждено, для постоянного хранения выдается этот Патриарший и Синодальный Томос,.. врученный в точной и идентичной копии Блаженнейшему предстоятелю Святейшей Церкви Украины, кир Епифанию и Его Превосходительству Президенту страны господину Петру Порошенко, для вечного доказательства и постоянного представления. Года две тысячи девятнадцатого, месяца января, 6 числа, индиктиона 12“, - говорится в документе.
При этом советник Президента Ростислав Павленко заявил, что официальный перевод будет “очень скоро“.
“Свершилось! Томос об автокефалии (независимости) Православной Церкви Украины подписано Вселенским Патриархом Варфоломеем в присутствии Президента Украины Петра Порошенко, предстоятеля Украинской Православной Церкви митрополита Епифания, многочисленной украинской делегации. Перед тем Томос было зачитан на греческом с амвона. Официальный перевод - очень скоро. Ни одна из страшилок-фейков не сбылась. Томос о независимости Украинской Церкви подписан! Завтра - вручение. История вершится на наших глазах“, - написал Павленко в Facebook.
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Фотографию Томоса для Православной церкви Украины, который 5 января подписал Вселенский патриарх Варфоломей, обнародовали в сети.
Напомним, в Стамбуле в Патриаршем храме Святого Георгия состоялось подписание Томоса для Православной церкви в Украине Вселенским патриархом Варфоломеем.
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