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Получение автокефалии стало возможным благодаря активной работе Порошенко, – эксперт

Комментариев: 2
Получение автокефалии стало возможным благодаря активной работе Порошенко, – эксперт

Благодаря активной работе президента Порошенко будет восстановлена историческая справедливость и Украина получит независимую православную церковь. Такое заявление на своей странице в Facebook сделал политический эксперт Алексей Голобуцкий. 

«Наступил исторический день для всей Украины! Сегодня Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии, а уже завтра его торжественно передадут предстоятелю Епифанию. Наконец, спустя несколько веков, историческая справедливость восстановлена, и Украина получила полную и окончательную независимость от Москвы и ее церкви», – отметил блогер. 

По его мнению, несмотря на активную критику и множество “фейков” в социальных сетях, получение Томоса – одно из важнейших достижений Украины за последние несколько лет. 

«Это результат, который действительно всех впечатляет! Как говорится, собаки лают – караван идет. И кто бы что ни говорил, получение Томоса – это то самое событие, которое объединяет миллионы людей и дает им уверенность в завтрашних перспективах Украины», – считает эксперт.  

Кроме того, по словам Голобуцкого, помимо религиозных мотивов, получение автокефалии – это еще и политическая победа Порошенко. Создание независимой церкви, уверен Алексей Голобуцкий, лишило Россию одного из самых действенных инструментов пропаганды в Украине. 

Украинцы давно заслужили новую независимую украинскую, и самое главное – патриотичную православную церковь. И это одно из крупнейших достижений действующего президента, которым он навсегда вписал себя в историю Украины», – подытожил Алексей Голобуцкий.

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Комментариев (2)
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fkrfyfan    05.01.2019, 17:57
Оценка:  0
fkrfyfan
Этот клоун чуть ли не по два раза в неделю стал делать заявления восхваляя "достижения" так называемого президента. До этого его и не слышно и не видно было. Это случайно не сам ли петя перед сном под другим аккаунтом пишет?
Ruspidor    05.01.2019, 17:31
Оценка:  -3
Ruspidor
Порох - вперёд!
Русских в жoпy eбёт!

Порох - наш президент!
Русские жрут свой экскримент!

Порох за мир!
Выeбeт русских до дыр!
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