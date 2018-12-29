Получение автокефалии стало возможным благодаря активной работе Порошенко, – эксперт

Благодаря активной работе президента Порошенко будет восстановлена историческая справедливость и Украина получит независимую православную церковь. Такое заявление на своей странице в Facebook сделал политический эксперт Алексей Голобуцкий.

«Наступил исторический день для всей Украины! Сегодня Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии, а уже завтра его торжественно передадут предстоятелю Епифанию. Наконец, спустя несколько веков, историческая справедливость восстановлена, и Украина получила полную и окончательную независимость от Москвы и ее церкви», – отметил блогер.

По его мнению, несмотря на активную критику и множество “фейков” в социальных сетях, получение Томоса – одно из важнейших достижений Украины за последние несколько лет.

«Это результат, который действительно всех впечатляет! Как говорится, собаки лают – караван идет. И кто бы что ни говорил, получение Томоса – это то самое событие, которое объединяет миллионы людей и дает им уверенность в завтрашних перспективах Украины», – считает эксперт.

Кроме того, по словам Голобуцкого, помимо религиозных мотивов, получение автокефалии – это еще и политическая победа Порошенко. Создание независимой церкви, уверен Алексей Голобуцкий, лишило Россию одного из самых действенных инструментов пропаганды в Украине.

Украинцы давно заслужили новую независимую украинскую, и самое главное – патриотичную православную церковь. И это одно из крупнейших достижений действующего президента, которым он навсегда вписал себя в историю Украины», – подытожил Алексей Голобуцкий.