Под Киевом случилось тройное ДТП с участием авто полиции

На Житомирской трассе столкнулись Porsche, Volkswagen и Skoda. Информации о пострадавших нет.

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На Житомирской трассе под Киевом, возле села Мрия, случилась тройная авария с участием полицейского автомобиля.

Об этом в субботу, 5 января, сообщает Киев Оперативный.

Отмечается, что столкнулись Porsche, Volkswagen и Skoda. В настоящее время информация о том, как именно случилась ДТП, пока отсутствует, как и информация о пострадавших.

Тройная авария с участием полицейского автомобиля facebook.com/KyivOperativ

Тройная авария с участием полицейского автомобиля facebook.com/KyivOperativ

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Напомним, в Киеве на пересечении бульвара Шевченко и улицы Владимирская произошла ДТП - внедорожник Range Rover Sport врезался в Renault Kangoo следственно-оперативной группы полиции.