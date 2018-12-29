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Повышение цен не влияет на зимний отдых в Украине - експерт

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По сравнению с аналогичным новогодним периодом год назад, цены на отдых не особо выросли.
Цены несколько снизили
Цены несколько снизили
depositphotos.com

Повышение цен не является фактором, который заставил бы украинских туристов отказаться от отдыха на зимние праздники. 

Об этом в комментарии УНН рассказал директор “їЦентра развития туризма Украины Владимир Царук.

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“На новогодние праздники, разумеется, цены повышаются, так как высокие даты, но, в общем это не столь существенно, чтобы говорить, что цены на отдых в Украине повысились“, - отметил эксперт.

Он добавил, что по сравнению с аналогичным новогодним периодом год назад, цены на отдых не особо выросли. Более того, в некоторых случаях, по его словам, они стали ниже для того, чтобы загрузить гостиницы под Новый год.

“Даже не все отели в Карпатском регионе, во Львове или горнолыжных курортах были заполнены на 100 процентов. Поэтому цены несколько снижали по сравнению с прошлым годом с таким же периодом“, - добавил Царук.

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Напомним, в Карпатах спасатели нашли заблудившуюся туристку. За неделю в горах спасли пять потерявшихся отдыхающих.

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Теги: цены, Карпаты, Украина, горы, лыжи
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