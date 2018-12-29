Повышение цен не влияет на зимний отдых в Украине - експерт

По сравнению с аналогичным новогодним периодом год назад, цены на отдых не особо выросли.

Повышение цен не является фактором, который заставил бы украинских туристов отказаться от отдыха на зимние праздники.

Об этом в комментарии УНН рассказал директор “їЦентра развития туризма Украины Владимир Царук.

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“На новогодние праздники, разумеется, цены повышаются, так как высокие даты, но, в общем это не столь существенно, чтобы говорить, что цены на отдых в Украине повысились“, - отметил эксперт.

Он добавил, что по сравнению с аналогичным новогодним периодом год назад, цены на отдых не особо выросли. Более того, в некоторых случаях, по его словам, они стали ниже для того, чтобы загрузить гостиницы под Новый год.

“Даже не все отели в Карпатском регионе, во Львове или горнолыжных курортах были заполнены на 100 процентов. Поэтому цены несколько снижали по сравнению с прошлым годом с таким же периодом“, - добавил Царук.

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Напомним, в Карпатах спасатели нашли заблудившуюся туристку. За неделю в горах спасли пять потерявшихся отдыхающих.