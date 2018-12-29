День на Донбассе: три обстрела, потерь нет

В течение текущих суток случаев применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями, не зафиксировано.

Ни один украинский военнослужащий не пострадал

В районе боевых действий на Донбассе в течение текущих суток, 5 января, сепаратисты три раза нарушили перемирие. Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил на своей странице в соцсети Facebook.

Отмечается, что опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе города Авдеевка на донецком направлении и вблизи поселков Павлополь, Лебединское на мариупольском направлении.

Вследствие обстрелов ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

Как сообщалось, в ночь на 29 декабря на Донбассе вступило в силу "новогоднее" перемирие.

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