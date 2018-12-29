В Запорожье облили краской Мурал единства поколений защитников Украины

Вандалы забросали краской фрагменты настенного триптиха, открытого в честь 100-летия Украинской Революции.

В Запорожье полиция расследует повреждение настенного триптиха, открытого в честь 100-летия Украинской революции. Об этом в субботу, 5 января, сообщает полиция Запорожской области.

По данным ведомства, происшествие случилось 4 января.

Полицейские установили, что неизвестные залили краской фрагменты Мурала единства поколений защитников Украины.

По данным СМИ, на мурале изображен запорожский казак, полковник армии УНР Петр Болбочан и современный украинский солдат. Пострадали изображения последних.

Ранее в Хмельницком неизвестные повредили мемориальную доску с фото героев Небесной сотни.

Также сообщалось, что в Сумах полицейские задержали молодых людей, которые справляли нужду на памятный знак Героям Майдана и снимали это на мобильный телефон.

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