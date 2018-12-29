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В Запорожье облили краской Мурал единства поколений защитников Украины

Комментариев: 3
Вандалы забросали краской фрагменты настенного триптиха, открытого в честь 100-летия Украинской Революции.
Проводятся первоочередные следственные действия
Проводятся первоочередные следственные действия

В Запорожье полиция расследует повреждение настенного триптиха, открытого в честь 100-летия Украинской революции. Об этом в субботу, 5 января, сообщает полиция Запорожской области.

По данным ведомства, происшествие случилось 4 января.

Полицейские установили, что неизвестные залили краской фрагменты Мурала единства поколений защитников Украины.

По данным СМИ, на мурале изображен запорожский казак, полковник армии УНР Петр Болбочан и современный украинский солдат. Пострадали изображения последних.

Ранее в Хмельницком неизвестные повредили мемориальную доску с фото героев Небесной сотни.

Также сообщалось, что в Сумах полицейские задержали молодых людей, которые справляли нужду на памятный знак Героям Майдана и снимали это на мобильный телефон.

 

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Теги: Запорожье, вандализм, вандалы, полиция, мурал
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Vasya_iz_Ivanovo    05.01.2019, 20:45
Оценка:  -2
Vasya_iz_Ivanovo
Ну вот, кажется начинается.
НочьБобра    05.01.2019, 20:38
Оценка:  -3
НочьБобра
В таких местах надо делать засады. Ловить туристов из на россии и руки-ноги повыдергивать, чисто ради смеха.
fkrfyfan    05.01.2019, 20:28
Оценка:  +2
fkrfyfan
Обычные активисты, им всё можно с 2014 года.
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