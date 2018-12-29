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Правоохранители обследовали более 8000 храмов

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Полицейские и спасатели обследовали более восьми тысяч культовых сооружений на наличие взрывоопасных предметов и проверили уровень соблюдения пожарной безопасности.
Ожидается, что самые многочисленные религиозные службы состоятся во Львовской, Ивано-Франковской областях
Ожидается, что самые многочисленные религиозные службы состоятся во Львовской, Ивано-Франковской областях
mukachevo.net

Специалисты накануне Рождества проверили более 8 тысяч культовых сооружений в Украине относительно уровня соблюдения пожарной безопасности и на наличие взрывоопасных предметов, работа в этом направлении продолжается. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, информирует департамент коммуникации МВД Украины в субботу, 5 января.

По его словам, основной задачей правоохранителей остаются превентивные меры по недопущению правонарушений и предотвращению провокаций, несчастных случаев и чрезвычайных ситуаций.

Яровой сообщил, что публичную безопасность возле храмов будут обеспечивать более 17 тысяч сотрудников Национальной полиции и Национальной гвардии. Еще около 7 тысяч правоохранителей будут привлечены к охране общественного порядка на улицах городов, будут патрулировать населенные пункты и автодороги. Кроме этого, на усиленный вариант несения службы переведены 7 тысяч спасателей ГСЧС.

"Организована работа ситуационных центров во всех регионах, которые в круглосуточном режиме отслеживают оперативную ситуацию", - добавил первый замглавы МВД.

Планируется, что богослужения по случаю Рождества Христова пройдут во всех областях Украины в более чем 14 тыс. культовых сооружений, участие в них прогнозируемо примут около 4,6 млн граждан.

Как сообщалось, полиция будет работать в усиленном режиме на время проведения новогодних и рождественских праздников. Также силовики начнут дежурить вблизи храмов, церквей и мест проведения религиозных служб.

 

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Теги: МВД, Рождество, храм, храмы, МВД Украины, правоохранительные органы, Национальная полиция, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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