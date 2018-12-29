Юлия Тимошенко: Подписание Томоса об автокефалии - выдающееся событие нашей национальной истории

Подписание Вселенским патриархом Варфоломеем Томоса об автокефалии Православной церкви Украины - выдающаяся и света событие нашей национальной истории.

Об этом написала Юлия Тимошенко на своей странице в Фейсбук.

«Мы имеем дело не только с церковной политикой, не только с верой и не только с православными таинствами. Томос - это маркер. Это символ духовной идентификации нации и огромный стимул к единству Украины », - констатировала политик.

Лидер «Батькивщины» напомнила, что в своем обращении Вселенский патриарх отметил, что украинский народ «ждал этого благословенного дня целых семь веков». И наконец в это Рождество Томос официально вручат нашем митрополиту Епифанию, подчеркнула Председатель партии.

«Пусть помогает всем нам Господь на нашем пути. С верой в Украине, с верой в лучшее будущее! Вперед, Украина! »- подытожила Юлия Тимошенко.