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Юлия Тимошенко: Подписание Томоса об автокефалии - выдающееся событие нашей национальной истории

Комментариев: 4
Юлия Тимошенко: Подписание Томоса об автокефалии - выдающееся событие нашей национальной истории
Alexander Prokopenko

Подписание Вселенским патриархом Варфоломеем Томоса об автокефалии Православной церкви Украины - выдающаяся и света событие нашей национальной истории.

Об этом написала Юлия Тимошенко на своей странице в Фейсбук.

«Мы имеем дело не только с церковной политикой, не только с верой и не только с православными таинствами. Томос - это маркер. Это символ духовной идентификации нации и огромный стимул к единству Украины », - констатировала политик.

Лидер «Батькивщины» напомнила, что в своем обращении Вселенский патриарх отметил, что украинский народ «ждал этого благословенного дня целых семь веков». И наконец в это Рождество Томос официально вручат нашем митрополиту Епифанию, подчеркнула Председатель партии.

«Пусть помогает всем нам Господь на нашем пути. С верой в Украине, с верой в лучшее будущее! Вперед, Украина! »- подытожила Юлия Тимошенко.

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Комментариев (4)
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Ruspidor    05.01.2019, 21:00
Оценка:  -1
Ruspidor
Тымашонка, ты - вонючая пиздa! Мы уже знаем как ты просила не давать Томос! Теперь сосать ты будешь вечно!
Ruspidor    05.01.2019, 20:59
Оценка:  -1
Ruspidor
Порох - вперёд!
Русских в жoпy eбёт!

Порох - наш президент!
Русские жрут свой экскримент!

Порох за мир!
Выeбeт русских до дыр!
Sirko_1111    05.01.2019, 20:56
Оценка:  -2
Sirko_1111
Дура есть дура! Тебе вера православная чужда и непонятна.
Хюндай    05.01.2019, 20:49
Оценка:  -3
Хюндай
Не примазывайся ,большинство свой голос отдадут за Вову2
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