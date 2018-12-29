На Донбассе в очереди на КПВВ умерли два человека

На контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда Станица Луганская и Майорск умерли 65-летний мужчина и 79-летняя женщина.

На контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда Станица Луганская и Майорск в субботу, 5 января, в ожидании перехода на подконтрольную Украине территорию умерли 2 человека. Об этом сообщается на странице операции Объединенных сил в соцсети Facebook.

Так, около 09:45 на КПВВ Станица Луганская во время оформления документов на переход на подконтрольную Украине территорию потерял сознание 65-летний мужчина. Пограничники немедленно вызвали медработников, которые констатировали смерть. Предварительная причина смерти - остановка сердца.

Также в 11:00 на КПВВ Майорск, после прибытия из временно оккупированной территории, 79-летняя женщина пожаловалась на плохое самочувствие. Медработники, которые прибыли для оказания медицинской помощи, провели реанимационные мероприятия, но спасти жизнь женщины не смогли.

Напомним, в ноябре в очереди перед КПВВ Станица Луганская умер 66-летний мужчина.

Также сообщалось, что на пункте пропуска на Донбассе умер ехавший в автобусе мужчина.

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