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На Донбассе в очереди на КПВВ умерли два человека

Комментариев: 5
На контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда Станица Луганская и Майорск умерли 65-летний мужчина и 79-летняя женщина.
На пункте пропуска Станица Луганская умер мужчина
На пункте пропуска Станица Луганская умер мужчина
facebook.com/ato.news

На контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда Станица Луганская и Майорск в субботу, 5 января, в ожидании перехода на подконтрольную Украине территорию умерли 2 человека. Об этом сообщается на странице операции Объединенных сил в соцсети Facebook.

Так, около 09:45 на КПВВ Станица Луганская во время оформления документов на переход на подконтрольную Украине территорию потерял сознание 65-летний мужчина. Пограничники немедленно вызвали медработников, которые констатировали смерть. Предварительная причина смерти - остановка сердца.

Также в 11:00 на КПВВ Майорск, после прибытия из временно оккупированной территории, 79-летняя женщина пожаловалась на плохое самочувствие. Медработники, которые прибыли для оказания медицинской помощи, провели реанимационные мероприятия, но спасти жизнь женщины не смогли.

Напомним, в ноябре в очереди перед КПВВ Станица Луганская умер 66-летний мужчина.

Также сообщалось, что на пункте пропуска на Донбассе умер ехавший в автобусе мужчина.

 

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Теги: смерть, донбасс, очередь, Станица Луганская, пункт пропуска, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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doctorek    05.01.2019, 22:06
Оценка:  0
doctorek
Так хотели рашистского рая,чего в Украину ломанулись?
Sirko_1111    05.01.2019, 22:20
Оценка:  0
Sirko_1111
Так Украина не отпускает и поэтому обязана кормить тех, кто работал на её.
Sirko_1111    05.01.2019, 21:41
Оценка:  -4
Sirko_1111
У террористов на блокпостах люди не умирают, а у нежных и любящих воинов ООС это происходит регулярно.
Sirko_1111    05.01.2019, 21:38
Оценка:  -6
Sirko_1111
Смертельная жатва продолжается. Обвиняют Донецк и Луганск, а сами людей обязали раз в два месяца пересекать линию разграничения.
Ruspidor    05.01.2019, 21:49
Оценка:  +3
Ruspidor
Обсирко пидapистическое, никто их ни к чему не обязывал, пускай сидят у себя в гoвне и к нам не суются, наxyй они нам сдались... Ты фсе попутало, гaвнюля...
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