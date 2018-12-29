В Днепре установлена личность девушки, чье тело нашли в чемодане
Девушке, чье мертвое тело обнаружили в пятницу, 4 января, в чемодане в мусорном баке, было 19 лет. Об этом пишет Информатор.
Погибшую звали Дария Белоус, родом она из Харьковской области. В Днепр приехала, когда поступила в колледж.
С момента приезда в город девушка находилась под опекой местных социальных служб - ее родителей лишили родительских прав.
Известно, что Новый год девушка отмечала в Киеве. Последний раз она выходила на связь 3 января, сообщив, что с ней все хорошо и что она едет домой.
С кем она праздновала и куда пошла по приезду, неизвестно.
Ранее на обочине автодороги Одесса-Мелитополь-Новоазовск нашли обезглавленное тело мужчины.
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