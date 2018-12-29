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В Днепре установлена личность девушки, чье тело нашли в чемодане

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Погибшая 3 января в последний раз вышла на связь, сообщив, что с ней все хорошо.
Установлена личность девушки, чье тело нашли в Днепре
Установлена личность девушки, чье тело нашли в Днепре
dp.informator.ua

Девушке, чье мертвое тело обнаружили в пятницу, 4 января, в чемодане в мусорном баке, было 19 лет. Об этом пишет Информатор.

Погибшую звали Дария Белоус, родом она из Харьковской области. В Днепр приехала, когда поступила в колледж.

С момента приезда в город девушка находилась под опекой местных социальных служб - ее родителей лишили родительских прав.

Известно, что Новый год девушка отмечала в Киеве. Последний раз она выходила на связь 3 января, сообщив, что с ней все хорошо и что она едет домой.

С кем она праздновала и куда пошла по приезду, неизвестно.

Ранее на обочине автодороги Одесса-Мелитополь-Новоазовск нашли обезглавленное тело мужчины

 

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Теги: Днепр, тело, убийство, девушка, труп, мусорный бак, чемодан
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Источник: korrespondent.net

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