В жилом доме в Мариуполе произошел взрыв, предположительно, взорвалась граната. В результате ЧП погибли два человека.



В жилом доме на проспекте Строителей в Мариуполе вечером в субботу, 5 января, прогремел взрыв, предположительно, гранаты. По предварительной информации, погибли два человека, сообщает местное издание 0629.



Инцидент произошел в квартире на третьем этаже. По словам очевидцев, взрыв был слышен в других микрорайонах города, а один из погибших перед смертью из окна звал на помощь.



На месте работают взрывотехники, полиция, военные и медики. Обстоятельства происшествия уточняются.



В пресс-службе полиции в Донецкой области подтвердили факт ЧП. "В Мариуполе в жилой квартире прогремел взрыв", – говорится в сообщении ведомства.







Cмотрите фотогалерею: В Мариуполе прогремел взрыв: есть жертвы (18+) Правоохранители отметили, что вызов в полицию поступил в 21:20. На месте работает следственно-оперативная группа.

Напомним, ранее в одном из домов в Тернопольской области взорвалась граната, в результате чего ранения получили пять молодых людей в возрасте от 15 до 22 лет.

В Херсонской области взрывом газа был разрушен частный жилой дом, пострадали четыре человека, в том числе восьмимесячный ребенок.



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