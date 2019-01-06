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В Мариуполе прогремел взрыв: есть жертвы (18+)

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В жилом доме в Мариуполе произошел взрыв, предположительно, взорвалась граната. В результате ЧП погибли два человека.
В жилом доме в Мариуполе произошел взрыв
В жилом доме в Мариуполе произошел взрыв
0629.com.ua

В жилом доме на проспекте Строителей в Мариуполе вечером в субботу, 5 января, прогремел взрыв, предположительно, гранаты. По предварительной информации, погибли два человека, сообщает местное издание 0629.
 
Инцидент произошел в квартире на третьем этаже. По словам очевидцев, взрыв был слышен в других микрорайонах города, а один из погибших перед смертью из окна звал на помощь.
 
На месте работают взрывотехники, полиция, военные и медики. Обстоятельства происшествия уточняются. 
 
В пресс-службе полиции в Донецкой области подтвердили факт ЧП. "В Мариуполе в жилой квартире прогремел взрыв", – говорится в сообщении ведомства.
 
Правоохранители отметили, что вызов в полицию поступил в 21:20. На месте работает следственно-оперативная группа.

Напомним, ранее в одном из домов в Тернопольской области взорвалась граната, в результате чего ранения получили пять молодых людей в возрасте от 15 до 22 лет.

В Херсонской области взрывом газа был разрушен частный жилой дом, пострадали четыре человека, в том числе восьмимесячный ребенок.

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Теги: взрыв, Мариуполь, граната, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
fkrfyfan    06.01.2019, 01:13
Оценка:  0
fkrfyfan
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