Сегодня Украина получит Томос об автокефалии

На церемонии вручения Томоса будут присутствовать президент Украины Петр Порошенко и председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

В турецком Стамбуле, в воскресенье, 6 января Вселенский патриарх Варфоломей официально вручит подписанный Томос для Православной церкви Украины предстоятелю ПЦУ митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию, напоминает Интерфакс-Украина.

Состоится торжественное богослужение двух предстоятелей. После божественной литургии Томос об автокефалии ПЦУ будет вручен митрополиту Епифанию.

На церемонии вручения Томоса будут присутствовать президент Украины Петр Порошенко и председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

Процедура предоставления Томоса началась в субботу, 5 января, с совместного молебна Вселенского патриарха Варфоломея и предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания в храме Святого Георгия Победоносца в Стамбуле. После чего Вселенский патриарх официально подписал Томос для Православной церкви Украины.

Напомним, 15 декабря 2018 года в Киеве прошел Объединительный собор, на котором утвердили устав Православной церкви Украины и избрали ее предстоятелем митрополита Епифания.