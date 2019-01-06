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Сегодня Украина получит Томос об автокефалии

Комментариев: 2
На церемонии вручения Томоса будут присутствовать президент Украины Петр Порошенко и председатель Верховной Рады Андрей Парубий.
Варфоломей передаст Епифанию Томос
Варфоломей передаст Епифанию Томос
 
В турецком Стамбуле, в воскресенье, 6 января Вселенский патриарх Варфоломей официально вручит подписанный Томос для Православной церкви Украины предстоятелю ПЦУ митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию, напоминает Интерфакс-Украина.
 
Состоится торжественное богослужение двух предстоятелей. После божественной литургии Томос об автокефалии ПЦУ будет вручен митрополиту Епифанию.
 
На церемонии вручения Томоса будут присутствовать президент Украины Петр Порошенко и председатель Верховной Рады Андрей Парубий.
 
 
Процедура предоставления Томоса началась в субботу, 5 января, с совместного молебна Вселенского патриарха Варфоломея и предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания в храме Святого Георгия Победоносца в Стамбуле. После чего Вселенский патриарх официально подписал Томос для Православной церкви Украины.
 
Напомним, 15 декабря 2018 года в Киеве прошел Объединительный собор, на котором утвердили устав Православной церкви Украины и избрали ее предстоятелем митрополита Епифания.
 
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Теги: православная церковь, вселенский патриарх, томос, митрополит Епифаний, ПЦУ, Православная церковь Украины
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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iseamaster    06.01.2019, 08:55
Оценка:  0
iseamaster
Шолом, славяне. Да не Украина получит Томоса, а кучка русофобов - атеистов. Иудеям, мусульманам и другим религиозным общинам, с большой долей вероятности, плевать на вашу автокефаль. Из-за этой шумихи даже я разобрался что УПЦ - это каноническая Православная церковь,
iseamaster    06.01.2019, 08:57
Оценка:  0
iseamaster
а ваш ПУПЕЦ - это политический политический проект.
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