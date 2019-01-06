Итоги 5 января: Томос для Украины и взрыв в Мариуполе

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Патриарх Варфоломей подписал томос об украинской автокефалии; в жилом доме в Мариуполе произошел взрыв. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

“Желтые жилеты“ возобновили акции протесты во Франции

50 тысяч демонстрантов акции “желтых жилетов“ вышли на улицы городов Франции, продолжая протестовать из-за неудовольствия своим экономическим положением. Полицейские применили слезоточивый газ против демонстрантов. В Париже в ходе манифестаций были задержаны и помещены под стражу более 100 человек.

Патриарх Варфоломей подписал Томос для Украины

Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии Православной церкви Украины. Он призвал все мировые православные церкви признавать ПЦУ под именем “Святейша Церковь Украины“. Согласно данному документу, Православная церковь Украины существует канонически автокефальной, независимой и самоупорядоченной, имея своего предстоятеля с титулом “Блаженнейший Митрополит Киевский и Всея Украины“. ПЦУ запрещено учреждать архирейские кафедры и приходы за пределами Украины.

Русская православная церковь подписанный Вселенским патриархом Варфоломеем Томос о предоставлении автокефалии ПЦУ назвала "простой бумагой".

В Сербии прошли массовые протесты против президента

В Сербии прошли массовые акции протеста против президента страны Александра Вучича. Акции протеста, в частности, состоялись в Белграде, Крагуеваце, Нови-Саде.

"Мы обязаны бороться за верховенство права, свободу и демократию, за нашу страну и ради будущих поколений, которые унаследуют ее от нас", – заявили демонстранты.

Китайский зонд показал обратную сторону Луны

Китайский космический аппарат Queqiao, предназначенный для ретрансляции сигналов лунного зонда Чанъэ-4, прислал на Землю фотографии нашей планеты и обратной стороны Луны.

В Турции задержали подозреваемого в убийстве студенток в Харькове

Турецкие правоохранители задержали подозреваемого в убийстве двух иностранных студенток в Харькове. Цокмез Гусну Цан, который подозревается в убийстве двух иностранных студенток, был задержан на кладбище возле могилы отца и доставлен в турецкое Бюро общественной безопасности.

В Мариуполе в жилом доме взорвалась граната

В жилом доме на проспекте Строителей в Мариуполе прогремел взрыв, предположительно, гранаты. По предварительной информации, погибли два человека.

Инцидент произошел в квартире на третьем этаже. По словам очевидцев, взрыв был слышен в других микрорайонах города, а один из погибших перед смертью из окна звал на помощь.