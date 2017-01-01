Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Сочельник: Главные традиции встречи Рождества

Комментариев: 0
Среди традиций этого праздника -кутья, дидух и колядки.
На Святвечер на столе должно быть 12 постных блюд
На Святвечер на столе должно быть 12 постных блюд
slavdelo
Сегодня, в канун Рождества, одного из крупнейших православных и важнейшего семейного праздника, христиане восточного обряда будут праздновать Сочельник.
 
Сочельник еще называют Богатая кутья или Святвечер. В этот день принято ставить в углу дома сноп ржи — “дидуха“. Он символизирует урожай, богатство и достаток в семье.

Читай также: В резиденции Варфоломея спели украинскую колядку

Этот день - последний день Рождественского поста, поэтому и блюда должны быть постными. Считается, что на столе должно быть 12 постных блюд, в честь 12-ти учеников Христа. Среди них обязательно должны быть кутья, узвар, пампушки, борщ и вареники.

Когда вечером на небе появлялась первая звезда, всей семьей садились за стол. Первым занимал место хозяин, а за ним другие члены семьи. Во время праздничного ужина старались не выходить из-за стола и разговаривать тихонько. Помянали покойников и приглашали их на Сочельник, освобождали для них места за столом, ставили тарелки и клали ложки.

Читай также: Правоохранители обследовали более 8000 храмов

А уже на следующий вечер, 7 января на Рождество, в Украине принято колядовать. Молодежь переодевается в пастухов, Ангела, Черта и носит рождественскую звезду. Также на коляду “водят козу“ — парня, переодетого в вывернутый кожух. Колядники ходят от дома к дому, поют и получают за это подарки.

Как сообщалось 5 января, обнародовали текст подписанного Патриархом Варфоломеем Томоса.

Поделись:
Теги: Рождество, церковь
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь