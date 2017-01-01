Сочельник: Главные традиции встречи Рождества

Среди традиций этого праздника -кутья, дидух и колядки.

На Святвечер на столе должно быть 12 постных блюд slavdelo

Сегодня, в канун Рождества, одного из крупнейших православных и важнейшего семейного праздника, христиане восточного обряда будут праздновать Сочельник.

Сочельник еще называют Богатая кутья или Святвечер. В этот день принято ставить в углу дома сноп ржи — “дидуха“. Он символизирует урожай, богатство и достаток в семье.

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Этот день - последний день Рождественского поста, поэтому и блюда должны быть постными. Считается, что на столе должно быть 12 постных блюд, в честь 12-ти учеников Христа. Среди них обязательно должны быть кутья, узвар, пампушки, борщ и вареники.

Когда вечером на небе появлялась первая звезда, всей семьей садились за стол. Первым занимал место хозяин, а за ним другие члены семьи. Во время праздничного ужина старались не выходить из-за стола и разговаривать тихонько. Помянали покойников и приглашали их на Сочельник, освобождали для них места за столом, ставили тарелки и клали ложки.

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А уже на следующий вечер, 7 января на Рождество, в Украине принято колядовать. Молодежь переодевается в пастухов, Ангела, Черта и носит рождественскую звезду. Также на коляду “водят козу“ — парня, переодетого в вывернутый кожух. Колядники ходят от дома к дому, поют и получают за это подарки.

Как сообщалось 5 января, обнародовали текст подписанного Патриархом Варфоломеем Томоса.