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Под Тернополем в доме культуры 6 людей отравились угарным газом

Комментариев: 1
Все пострадавшие госпитализированы.
Газовый конвектор был неисправен
Газовый конвектор был неисправен
YouTube (иллюстративное фото)

В доме культуры села Рай Бережанского района 6 человек отравились продуктами горения из-за неисправности газового конвектора.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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“6 января в 00:07 в оперативно-диспетчерскую службу Управления ДСНС Украины в Тернопольской области от дежурного ГУ ЧП в Тернопольской области поступило сообщение о том, что в с. Рай Бережанского района в помещении местного дома культуры местные жители отравились неизвестным газом“, - говорится в сообщении.

По прибытию на место происшествия оперативной группы Бережанского районного отдела Управления, сотрудников полиции, экстренной медицинской помощи и аварийной службы газа установлено, что в помещении дома культуры находится 4 человека без сознания.

В результате происшествия травмированы 6 человек, которые с диагнозом отравление продуктами горения госпитализированы в Бережанскую центральную районную клиническую больницу.

Спасатели считают, что люди в помещении местного дома культуры включили газовый конвектор, в связи с неисправностью отопительного прибора продукты горения попали в помещение. Окончательные обстоятельства происшествия устанавливаются работниками полиции.

Как сообщалось 5 января, в Мариуполе прогремел взрыв, есть жертвы.

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Теги: угарный газ, отравление, Тернопольская область
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Комментариев (1)
СтальнаяКрыса    06.01.2019, 11:01
Оценка:  +1
СтальнаяКрыса
Устанавливают оборудование при неисправности которого может выделяться CO, а систему оповещения на CO жадничают купить, вот и наказаны.
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