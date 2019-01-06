Под Тернополем в доме культуры 6 людей отравились угарным газом

Все пострадавшие госпитализированы.

В доме культуры села Рай Бережанского района 6 человек отравились продуктами горения из-за неисправности газового конвектора.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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“6 января в 00:07 в оперативно-диспетчерскую службу Управления ДСНС Украины в Тернопольской области от дежурного ГУ ЧП в Тернопольской области поступило сообщение о том, что в с. Рай Бережанского района в помещении местного дома культуры местные жители отравились неизвестным газом“, - говорится в сообщении.

По прибытию на место происшествия оперативной группы Бережанского районного отдела Управления, сотрудников полиции, экстренной медицинской помощи и аварийной службы газа установлено, что в помещении дома культуры находится 4 человека без сознания.

В результате происшествия травмированы 6 человек, которые с диагнозом отравление продуктами горения госпитализированы в Бережанскую центральную районную клиническую больницу.

Спасатели считают, что люди в помещении местного дома культуры включили газовый конвектор, в связи с неисправностью отопительного прибора продукты горения попали в помещение. Окончательные обстоятельства происшествия устанавливаются работниками полиции.

Как сообщалось 5 января, в Мариуполе прогремел взрыв, есть жертвы.