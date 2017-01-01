Вселенский патриарх вручил Томос для ПЦУ Епифанию
В Стамбуле прошла служба, во время которой состоялась церемония передачи Томоса об автокефалии Православной церкви Украины.
В турецком Стамбуле, 6 января, в воскресенье, Вселенский патриарх Варфоломей официально вручил подписанный томос для Православной церкви Украины предстоятелю ПЦУ митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.
Вручение томоса произошло в 10:11 по киевскому времени, после совместной литургии двух предстоятелей.
На церемониях вручения и освящения воды в заливе Золотой рог присутствовали президент Украины Петр Порошенко, председатель Верховной Рады Андрей Парубий и члены украинской делегации.
Напомним, что процедура предоставления Томоса началась в субботу, 5 января, с совместного молебна Вселенского патриарха Варфоломея и предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания в храме Святого Георгия Победоносца в Стамбуле. После чего Вселенский патриарх официально подписал Томос для Православной церкви Украины.
15 декабря 2018 года в Киеве прошел Объединительный собор, на котором утвердили устав Православной церкви Украины и избрали ее предстоятелем митрополита Епифания.
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