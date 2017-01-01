Вселенский патриарх вручил Томос для ПЦУ Епифанию

В турецком Стамбуле, 6 января, в воскресенье, Вселенский патриарх Варфоломей официально вручил подписанный томос для Православной церкви Украины предстоятелю ПЦУ митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.

Вручение томоса произошло в 10:11 по киевскому времени, после совместной литургии двух предстоятелей.