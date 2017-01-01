В Мукачево при запуске салюта травмирован 18-летний парень

Молодой человек практически лишился зрения.

Когда парень нагнулся поджечь салют, тот выстрелил ему прямо в лицо mukachevo.net

В городе Мукачево Закарпатской области в субботу, 5 января, 18-летний парень лишился зрения при попытке запустить салют.

Об этом сообщает Mukachevo.net.

Трагедия произошла под утро, около 4:30. Как рассказывают медики Мукачевской больницы, молодого парня доставили в больницу в тяжелом состоянии, впоследствии его немного стабилизировали.

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Врачи диагностировали у него множественные раны лица, разрыв левого глаза, и сильную травму правого глаза. Ожоги лица, ожоги слизистой, и волосяного покрова. Также ушиб головного мозга.

Его отправили в областной центр. Там отметили, что левый глаз не удалось спасти, а правый имеет глубокую контузию, то есть гемофтальм и помутнение хрусталика. Он практически ничего не видит, только свет.

Парень рассказывает, что нагнулся, чтобы поджечь салют, а тот выстрелил ему с расстояния 20-30 сантиметров прямо в лицо.

Как сообщалось 1 января, 34-летний харьковчанин получил многочисленные рваные раны лица и потерял кисть руки после запуска фейверка.