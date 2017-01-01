Из Харькова на Донбасс запустят новый поезд

Железнодорожное сообщение Донбасса с другими регионами страны продолжают расширять .

Укрзализныця назначила новый поезд сообщением Покровск - Харьков, который отправится в первый рейс 18 января.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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“Укрзализныця продолжает расширять железнодорожное сообщение Донбасса с другими регионами страны. Так, с 18 января назначен поезд №205 / 206 Покровск - Харьков. Он будет курсировать по пятницам и воскресеньям“, - говорится в сообщении.

Из Покровска поезд будет отправляться в 09:20 и прибывать в Харьков в 14:49. Обратно он будет отправляться в 16:35 и прибывать в Покровска в 22:01. Поезд будет курсировать с остановками на станциях Николаевка-Донец, Богуславский, Павлоград-1, Лозовая, Краснопавловка и Лихачево.

По словам руководителя Укрзализныци Евгения Кравцова, новый поезд соединит Донбасс с крупным региональным центром - Харьковом.

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“График поезда разработан так, чтобы пассажиры, прибывающие в Харьков, могли пересесть на поезда, курсирующие в другие регионы Украины. В частности, в направлении Киева, Львова, Одессы, Херсона, Новоалексеевки и других городов“, - отметил Кравцов.

В Укрзализныце напомнили, что в новом графике движения поездов на 2018/2019 годы продолжено совершенствование железнодорожного сообщения между Восточной и Западной Украиной. Так, с 9 декабря 2018 назначен новый поезд №20 / 19 Киев - Лисичанск и продлен маршрут поезда №142 / 141 Львов - Киев до Бахмута.

Как сообщалось 5 января, Омелян заяил, что прекращение ж\д сообщения с РФ неизбежно.