Апелляционный суд: Ликвидация избирательных участков в РФ законна

Оппозиционный блок оспаривает в судах лишение права голоса трех миллионов украинцев.

Шестой апелляционный административный суд Киева подтвердил законность постановления Центральной избирательной комиссии о ликвидации накануне выборов президента-2019 избирательных участков в России.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте председателя фракции Оппозиционный блок в Верховной Раде Вадима Новинского.

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"Суд в удовлетворении нашего иска отказал, аргументируя недостаточностью доказательств пребывания за пределами Украины в день голосования", - говорится в сообщении.

Соответствующий иск был подан командой Оппозиционного блока. По мнению Новинского, данное решение ЦИКа является политически мотивированным. Отмечается, что фракция намерена обжаловать решение апелляционного суда в Кассационном административном суде в составе Верховного Суда.

Как заявил 3 января Климкин, участки и избиратели в России оказались бы под колпаком ФСБ.