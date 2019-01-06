Апелляционный суд: Ликвидация избирательных участков в РФ законна
Шестой апелляционный административный суд Киева подтвердил законность постановления Центральной избирательной комиссии о ликвидации накануне выборов президента-2019 избирательных участков в России.
Об этом говорится в сообщении на официальном сайте председателя фракции Оппозиционный блок в Верховной Раде Вадима Новинского.
Читай также: ЦИК Украины закрыла избирательные участки в России
"Суд в удовлетворении нашего иска отказал, аргументируя недостаточностью доказательств пребывания за пределами Украины в день голосования", - говорится в сообщении.
Соответствующий иск был подан командой Оппозиционного блока. По мнению Новинского, данное решение ЦИКа является политически мотивированным. Отмечается, что фракция намерена обжаловать решение апелляционного суда в Кассационном административном суде в составе Верховного Суда.
Как заявил 3 января Климкин, участки и избиратели в России оказались бы под колпаком ФСБ.
Русских в жoпy eбёт!
Порох - наш президент!
Русские жрут свой экскримент!
Порох за мир!
Выeбeт русских до дыр!
Да такой как ты уёпок должен править вечно)))))))))))))