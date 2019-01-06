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Апелляционный суд: Ликвидация избирательных участков в РФ законна

Комментариев: 12
Оппозиционный блок оспаривает в судах лишение права голоса трех миллионов украинцев.
Апелляционный суд подтвердил законность решения
Апелляционный суд подтвердил законность решения
npu.gov.ua

Шестой апелляционный административный суд Киева подтвердил законность постановления Центральной избирательной комиссии о ликвидации накануне выборов президента-2019 избирательных участков в России.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте председателя фракции Оппозиционный блок в Верховной Раде Вадима Новинского.

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"Суд в удовлетворении нашего иска отказал, аргументируя недостаточностью доказательств пребывания за пределами Украины в день голосования", - говорится в сообщении.

Соответствующий иск был подан командой Оппозиционного блока. По мнению Новинского, данное решение ЦИКа является политически мотивированным. Отмечается, что фракция намерена обжаловать решение апелляционного суда в Кассационном административном суде в составе Верховного Суда.

Как заявил 3 января Климкин, участки и избиратели в России оказались бы под колпаком ФСБ.

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Теги: выборы 2019, избирательные участки, Россия
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Комментариев (12)
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atos    06.01.2019, 13:26
Оценка:  +1
atos
Оставте уже один избирательный участок на Банковой, хватит глумится над синим хряком, а лучше отмените вообще выборы в Уркаине навсегда, и оставьте Педю навечно, просто все кто более менее адекватные и в состоянии лахнут с этой территории, остануться одни не рабы и Педина обслуга да и всё)))
vgulo    06.01.2019, 13:40
Оценка:  -1
vgulo
Вы не за то взялись граф. Уж россссянам бы помолочать о выборах. Не в рашке ли прошли "выборы през-та россии путина" (с прописной буквы - сознательно)
bertal    06.01.2019, 13:19
Оценка:  +2
bertal
Люди снабжающие страну деньгами- вне закона, какая разница где они их зарабатывают- в Польше, Испании, Португалии, России, Италии и т.д. Что происходит в стране? в которой есть работа только продавцам и охранникам?
bimba09    06.01.2019, 13:25
Оценка:  -4
bimba09
Не свисти, если ты рукожопый и без образования, то шансы действительно невелики...
bertal    06.01.2019, 13:32
Оценка:  0
bertal
Дебил, я работаю инженером , но мне жаль людей которые работают у нас
bimba09    06.01.2019, 13:47
Оценка:  +1
bimba09
Пожалей себя тогда, придурок. Не пеняй на зеркало, коли рожа крива...
Ruspidor    06.01.2019, 13:13
Оценка:  -7
Ruspidor
Порох - вперёд!
Русских в жoпy eбёт!

Порох - наш президент!
Русские жрут свой экскримент!

Порох за мир!
Выeбeт русских до дыр!
fkrfyfan    06.01.2019, 13:04
Оценка:  +2
fkrfyfan
Приедет пьяный в ж"пу порох и расскажет об очередной угрозе дать право всем кроме бандерлогов голосовать за него
Sirko_1111    06.01.2019, 12:48
Оценка:  +3
Sirko_1111
Ха - ха - ха - ха! ...Аргументируя, что нет доказательств пребывания за границей! Высший пилотаж! А Климкин указывал другие аргументы!
Ruspidor    06.01.2019, 12:42
Оценка:  -6
Ruspidor
Порох - президент Вселенной! Урааа!
atos    06.01.2019, 13:28
Оценка:  0
atos
Педя так это ты, ё ма ё, а я то всё не мог понять, почему тебя недоразвитого не банят))) Ты же пизидент уркаины)))
Да такой как ты уёпок должен править вечно)))))))))))))
vgulo    06.01.2019, 13:43
Оценка:  0
vgulo
Ох колбасит бедного мушкетера. Ни тебе борда ни боярышника!
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