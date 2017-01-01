В аэропорту Львов произошла аварийная ситуация с самолетом
Аэропорт Львов имени Данила Галицкого в воскресенье, 6 января, приостановил работу из-за возникновения аварийной ситуации на взлетной полосе с самолетом Boeing 737-800 с бортовым номером TC-JVI авиакомпании Turkish Airlines.
Об этом говорится в сообщении аэропорта, передают Українські Новини.
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Самолет Boeing 737-800 с бортовыми номером TC-JVI авиакомпании Turkish Airlines, который выполнял рейс Львов - Стамбул в 10:23 выкатился за пределы взлетной полосы в аэропорту Львов.
На данный момент проводятся работы по эвакуации самолета со взлетной полосы.
“Аэропорт прилагает максимальные усилия для возобновления работы в ближайшее время“, - говорится в сообщении.
Сейчас аэропорт не принимает и не отправляет рейсы.
Как сообщалось 4 января, в самолет Wizz Air попала молния.