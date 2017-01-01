В аэропорту Львов произошла аварийная ситуация с самолетом

Инцидент случился на взлетной полосе.

Сейчас аэропорт не принимает и не отправляет рейсы ipress.ua

Аэропорт Львов имени Данила Галицкого в воскресенье, 6 января, приостановил работу из-за возникновения аварийной ситуации на взлетной полосе с самолетом Boeing 737-800 с бортовым номером TC-JVI авиакомпании Turkish Airlines.

Об этом говорится в сообщении аэропорта, передают Українські Новини.

Читай также: Новые маршруты лоукостов из Украины запустят в ближайшие месяцы

Самолет Boeing 737-800 с бортовыми номером TC-JVI авиакомпании Turkish Airlines, который выполнял рейс Львов - Стамбул в 10:23 выкатился за пределы взлетной полосы в аэропорту Львов.

На данный момент проводятся работы по эвакуации самолета со взлетной полосы.

“Аэропорт прилагает максимальные усилия для возобновления работы в ближайшее время“, - говорится в сообщении.

Сейчас аэропорт не принимает и не отправляет рейсы.

Как сообщалось 4 января, в самолет Wizz Air попала молния.