Омелян заявил, что его дело вскоре передадут в суд

Национальное антикоррупционное бюро подозревает Омеляна в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.

Адвокаты завершают знакомиться с материалами дела о возможном незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации министром инфраструктуры Владимиром Омеляном.

"Дело на стадии ознакомления. Думаю, что вскоре после того, как адвокаты завершат ознакомление со всеми материалами, дело будет передано в суд. Доступ к материалам дали во второй половине ноября", - сказал Омелян в интервью "Радио Свобода".

Он утверждает, что попросил адвокатов не затягивать дело.

"Там 30 томов, мы сейчас завершаем знакомиться. Я не давлю, считаю, что адвокаты профессиональные люди. Со своей стороны я лишь попросил, чтобы не было никаких затягиваний", - отметил министр.

Напомним, 13 сентября детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили Омеляну о подозрении в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Министр заявил, что будет доказывать свою невиновность в суде.

В ноябре НАБУ и САП завершили расследование уголовного производства в отношении Омеляна.