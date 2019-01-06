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Порошенко обещает украинцам религиозную свободу

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Президент считает, что передача Томоса ПЦУ сохранится в истории Украины в одном ряду с провозглашением независимости государства.
Порошенко присутствовал на церемонии передачи Украине Томоса
Порошенко присутствовал на церемонии передачи Украине Томоса
 
Президент Петр Порошенко гарантирует, что Украина будет уважать религиозный выбор всех граждан.
 
"Я как президент гарантирую от имени государства, что Украина будет уважать религиозный выбор и свободу вероисповедания каждого гражданина", - заявил Порошенко в обращении после передачи митрополиту Епифанию томоса об автокефалии Православной Церкви Украины.
 
Президент подчеркнул, что передача томоса ПЦУ сохранится в истории Украины "в одном ряду с Владимировым крещением и с провозглашением независимости".
 
"Томос для нас - это фактически еще один акт провозглашения независимости Украины. Он завершит утверждения самостоятельности украинского государства, укрепит религиозную свободу, межконфессиональный мир, усилит права и свободы граждан, особенно тех, которые находились вне общения со вселенским православием и которых несправедливо клеймили неканоничностью", - добавил президент.
 
По его словам, для украинцев собственная церковь - "это гарантия нашей духовной свободы, залог общественного согласия".
 
Напомним, что в турецком Стамбуле, 6 января, в воскресенье, Вселенский патриарх Варфоломей официально вручил подписанный Томос для Православной церкви Украины предстоятелю ПЦУ митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.
 
Процедура предоставления Томоса началась в субботу, 5 января, с совместного молебна Вселенского патриарха Варфоломея и предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания в храме Святого Георгия Победоносца в Стамбуле. После чего Вселенский патриарх официально подписал Томос для Православной церкви Украины.
 
15 декабря 2018 года в Киеве прошел Объединительный собор, на котором утвердили устав Православной церкви Украины и избрали ее предстоятелем митрополита Епифания.
 
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Теги: религия, Православие, православная церковь, Порошенко, томос, ПЦУ, Православная церковь Украины
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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KADAMPA    06.01.2019, 13:53
Оценка:  +1
KADAMPA
эта нация предала Спасителя за 30 серебреников и обрекла на смерть... осознайте это наконец....
Септемберг    06.01.2019, 13:47
Оценка:  +1
Септемберг
Уже даже не патриархия.Ни одного решения нельзя будет принять без разрешения Стамбула)))Потрох хочет мусульманство принять?))
Shurat44    06.01.2019, 13:33
Оценка:  +3
Shurat44
"Порошенко обещает", это уже нарицательное словосочетание.
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