Суд отказал Оппоблоку по иску об избирательных участках в РФ
Команда Оппозиционного блока планирует обжаловать это решение в Кассационном административном суде в составе Верховного Суда.
Шестой апелляционный административный суд Киева не удовлетворил иск представителей Оппозиционного блока о незаконности постановления Центральной избирательной комиссии о закрытии избирательных участков на территории РФ, сообщил глава фракции Оппозиционного блока в парламенте Вадим Новинский.
"Несмотря на то, что законных оснований принимать такое решение ЦИК не имела, суд в удовлетворении нашего иска отказал, аргументируя недостаточностью доказательств пребывания за пределами Украины в день голосования", - цитируют Новинского на его собственном сайте.
Он добавил, что команда Оппозиционного блока будет обжаловать это решение в Кассационном административном суде в составе Верховного Суда.
Напомним, что Центральная избирательная комиссия Украины по просьбе МИД закрыла все участки для голосования в России.
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