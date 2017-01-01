Суд отказал Оппоблоку по иску об избирательных участках в РФ

Команда Оппозиционного блока планирует обжаловать это решение в Кассационном административном суде в составе Верховного Суда.

В России украинцы на выборах президента голосовать не будут

Шестой апелляционный административный суд Киева не удовлетворил иск представителей Оппозиционного блока о незаконности постановления Центральной избирательной комиссии о закрытии избирательных участков на территории РФ, сообщил глава фракции Оппозиционного блока в парламенте Вадим Новинский.

"Несмотря на то, что законных оснований принимать такое решение ЦИК не имела, суд в удовлетворении нашего иска отказал, аргументируя недостаточностью доказательств пребывания за пределами Украины в день голосования", - цитируют Новинского на его собственном сайте.

Он добавил, что команда Оппозиционного блока будет обжаловать это решение в Кассационном административном суде в составе Верховного Суда.