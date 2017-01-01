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Суд отказал Оппоблоку по иску об избирательных участках в РФ

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Команда Оппозиционного блока планирует обжаловать это решение в Кассационном административном суде в составе Верховного Суда.
В России украинцы на выборах президента голосовать не будут
В России украинцы на выборах президента голосовать не будут
 
Шестой апелляционный административный суд Киева не удовлетворил иск представителей Оппозиционного блока о незаконности постановления Центральной избирательной комиссии о закрытии избирательных участков на территории РФ, сообщил глава фракции Оппозиционного блока в парламенте Вадим Новинский.
 
"Несмотря на то, что законных оснований принимать такое решение ЦИК не имела, суд в удовлетворении нашего иска отказал, аргументируя недостаточностью доказательств пребывания за пределами Украины в день голосования", - цитируют Новинского на его собственном сайте.
 
 
Он добавил, что команда Оппозиционного блока будет обжаловать это решение в Кассационном административном суде в составе Верховного Суда.
 
Напомним, что Центральная избирательная комиссия Украины по просьбе МИД закрыла все участки для голосования в России
 
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Теги: Выборы Президента Украины 2019 новости, Выборы, суд, ЦИК, Вадим Новинский, Оппозиционный блок
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Источник: korrespondent.net

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