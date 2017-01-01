В Николаеве ограбили игорный зал: Ранен сотрудник

В результате стрельбы ранения в ногу и ключицу получил работник учреждения.

В воскресенье утром, 6 января, двое человек в балаклавах совершили разбойное нападение на игорное заведение Национальной лотереи по улице Космонавтов.

Об этом сообщила пресс-служба полиции.

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Информация об инциденте поступила в полицию в 9:45. В помещении находились пять человек: охранник, кассир, еще один работник и два клиента. В результате стрельбы ранения в ногу и ключицу получил работник учреждения. Сейчас пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь.

Преступники забрали деньги из кассы и скрылись. Для их поиска в регионе введена специальная полицейская операция "Сирена", силы правоохранителей сосредоточены на установление и задержание разбойников

Отмечается, что оба преступника были одеты в темную одежду, невысокого роста, один худощавого телосложения, второй - крепкого телосложения.

Как сообщалось 26 декабря, в Кривом Роге ограбили банк, ранили сотрудница.